Frank Boya en STVV winnen knap met 2-3 bij Westerlo: “We waren goed georganiseerd en dodelijk efficiënt”

“Dit is een collectieve, schitterende overwinning”, stak de steeds hardwerkende Kameroener Frank Boya van wal met zijn analyse. “Onze coach moest het geschorste trio Ameen Al-Dakhil, Mory Konaté en Robert Bauer op een gepaste manier trachten te vervangen. Hij deed dat met brio. Iedereen spreekt van een smalle kern bij STVV, maar de jongens die tussen de lijnen verschijnen doen altijd hun job. Het DNA van onze coach is uitgaan van een stevige organisatie. Die konden we ook brengen in Het Kuipje. Vooral in de eerste helft lieten we Westerlo niet in hun vertrouwde spel komen en de Kemphanen kregen dan ook praktisch geen kansen.”

Gianni Bruno dodelijk efficiënt

“Halverwege de eerste helft sloegen we toe”, vervolgt de huurling van Antwerp. “Schitterende lange bal van Toni Leistner naar Eric Bocat en zijn perfecte voorzet werd binnengetikt door Gianni Bruno. In blessuretijd van de eerste helft waren we voor de tweede keer dodelijk efficiënt. Gianni Bruno kon het leder oppikken en lanceerde Daichi Hayashi, die werd omver gelopen in het strafschopgebied. Vanop de stip scoorde Bruno koelbloedig. Zijn zesde treffer van dit seizoen.”

Moeilijke tweede helft

“Na de rust kwam Westerlo scherp uit de kleedkamers. De eerste kans was nog voor ons langs Koita, maar snel kwam de aansluitingstreffer. We kwamen onder druk te staan, maar gelukkig vochten we als leeuwen voor elkaar. Deze groep toont wekelijks een fantastische mentaliteit. Toch moesten we tien minuten voor tijd de gelijkmaker slikken vanop de stip. De reactie kwam meteen met het winnende doelpunt van Hayashi. De VAR moest tussenkomen, want het was werkelijk randje buitenspel. Gelukkig werd de juiste beslissing genomen en konden we de drie gouden punten mee naar Sint-Truiden nemen. Met twintig punten staan we in de middenmoot. De weg die we moeten afleggen is nog lang. Hard blijven werken is de boodschap en leven van wedstrijd tot wedstrijd”, besluit de 26-jarige sterkhouder Boya.