Frank Boya (Antwerp) bekroont eerste basisplaats met fraaie assist: “Een ingeving van het moment”

Zes keer was hij dit seizoen al in actie gekomen. Drie keer in competitieverband, drie keer Europees. Alles samen precies 94 speelminuten, een totaal dat Frank Boya dus in één avond verdubbelde. ”En daar ben ik heel blij mee”, sprak de Kameroener. “Ik heb heel lang op deze kans moeten wachten.”

Boya was door Vercauteren tijdens de slotfase op AA Gent enkele minuten mee in de strijd gegooid, en had ook van assistent Cossey bij de pijnlijke nederlaag in Mechelen een klein kwartiertje speeltijd gekregen. Zijn enige optreden in competitieverband onder Ivan Leko dateerde al van speeldag 2, op... Cercle Brugge. Boya werd in Jan Breydel voor het laatste halfuur ingebracht voor Pieter Gerkens, die toen debuteerde met een doelpunt maar door een conditionele achterstand vrij snel moest inbinden. Boya ging met heel Antwerp nog verrassend onderuit.

Manier waarop kon beter en mooier

Voor dat verlies nam de Kameroener woensdag revanche. In minuut 83 speelde Abdoulaye Seck een bal hard en diep richting de doorspurtende Lamkel Zé. Met een perfecte deviatie zette Boya twee Cercle-spelers, de pas ingevallen Van Der Bruggen en aanvoerder Taravel, op het verkeerde been. Lamkel Zé trok vrij naar Didillon en stak het leer netjes onder de Brugse doelman.

”Natuurlijk is het leuk voor mij dat ik die assist kon geven”, grijnst Boya. “Ik doe in die fase misschien niet meteen wat er van mij verwacht werd, het was een ingeving van het moment. Veel belangrijker was het dat we daardoor alsnog de volle buit veroverden. Het ploegbelang en de zege, dat was wat voor mij telde. Het was voor de hele ploeg immers geen gemakkelijke wedstrijd geweest, maar toch toonden we de mentale kracht om de zege alsnog veilig te stellen. We hebben gedaan wat we moesten doen. De manier waarop kon beter en mooier, maar de drie punten zijn binnen.”

Hou het simpel

Dat uitgerekend de veelbesproken Didier Lamkel Zé voor het winnende doelpunt zorgde, maakte bij Boya geen speciale gevoelens los. Al ging hij, in tegenstelling tot enkele ploegmaats, zijn landgenoot wél feliciteren. “De coach heeft de beslissing genomen Didier op te stellen”, wikte Boya zijn woorden. “Hoe het verder moet met hem, zullen we wel zien. Ik kijk nu naar mezelf. Ja, het was een opsteker om eindelijk nog eens negentig minuten te kunnen spelen. De coach had me opgedragen om het vooral heel simpel te houden, en dat heb ik geprobeerd te doen. Het was dan ook al zes maanden geleden, van bij Moeskroen, dat ik nog eens een volledige wedstrijd had gespeeld.”

Lees ook: voetbal in eerste klasse A