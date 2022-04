Frank Belmans wil dit weekend de champagne laten knallen met Hoogstraten: “Iedereen snakt naar bekroning van fantastisch seizoen”

Ook bij een gelijkspel of zelfs een nederlaag kan de titel dit weekend een feit zijn, maar dan moet Lyra-Lierse zondag ook punten laten liggen thuis tegen Berchem. “Daar gaan we niet op rekenen”, vertelt Belmans. “We willen het liefst van al zelf afmaken. Daarom vond ik het nog niet eens zo erg dat Lyra-Lierse vorig weekend in de laatste tien minuten nog op en over Pepingen-Halle ging (bij puntenverlies van de Pallieters was Hoogstraten vorig weekend al kampioen geweest, red.), want een titel vier je toch het liefst op het veld.”

Bewonderenswaardig

De Rooikens weten dus wat hen te doen staan: winnen op het veld van Hades. “Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De Limburgers kunnen de punten tenslotte ook nog gebruiken. Cadeau gaan we het dus zeker niet krijgen. Anderzijds snakt iedereen wel naar de bekroning van een fantastisch, maar bijzonder zwaar seizoen. Verschillende jongens zijn bijvoorbeeld allesbehalve fit, maar toch spelen ze op karakter en dat is bewonderenswaardig. Het zegt trouwens ook alles over de mentaliteit van onze groep, want daar begint alles mee.”

Belmans beseft wel dat er nog heel wat werk op de plank ligt met het oog op volgend seizoen. “Dat klopt, maar we gaan er alles aan doen om de vertrekkers waardig te vervangen. Al zal dat niet simpel worden, want die jongens moeten naast goede voeten ook het juiste profiel hebben en het groepsbelang vooropstellen. Maar eerst de titel en dan zien we wel. Ik heb per slot van rekening al raardere dingen gezien in het voetbal. Anderzijds zou het wel oververdiend zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan de deugddoende 3-0-zege vorig weekend tegen Diegem. Hoewel we verschillende jongens moesten missen, hebben we toch maar mooi onze job gedaan door een heel volwassen partij te spelen en op de juiste momenten toe te slaan.”

Wederoptreden én contractverlenging voor Van Dyck

Hoogstraten recupereert dit weekend alvast Vermeeren, die terugkomt uit schorsing. Voor Defossez en Van Dyck komt de match tegen Hades waarschijnlijk nog iets te vroeg, maar beide verdedigers hebben vorige week wel hun wederoptreden gemaakt bij de beloften na een bijzonder lange afwezigheid. Diezelfde Van Dyck verlengde deze week ook zijn contract bij de Rooikens met één seizoen.

Meer lezen: voetbal in tweede nationale B