Frank Belmans ontvangt met Hoogstraten titelkandidaat Luik: “In principe is dat geen spek voor onze bek”

Met een 3-1-nederlaag vorige week tegen Jong AA Gent is het nieuwe jaar niet helemaal volgens plan begonnen voor hekkensluiter Hoogstraten. “Toch kan ik niemand iets verwijten qua werklust”, vertelt Belmans. “Zo waren we minstens 75 minuten de evenknie van Gent, maar in plaats van onze kansen op de 0-2 af te maken, gaan we achterin in de fout en dat wordt op dit niveau gewoon genadeloos afgestraft. Op die manier hebben we onszelf nog maar eens in de voet geschoten.”

Met Luik krijgen de Rooikens zaterdag een ploeg over de vloer die dit seizoen amper één keer verloren heeft. “Als je weet dat hun budget misschien wel tien keer groter is dan dat van ons, is dat in principe geen spek voor onze bek. Tenzij de Luikenaars natuurlijk een mindere dag kennen en wij met z’n allen top zijn, maar anders is zo’n profploeg gewoon te hoog gegrepen. Anderzijds zullen we sowieso wel eens moeten stunten als we ons willen redden. Of onszelf toch tenminste eens belonen in plaats van altijd met lege achter te blijven, terwijl er veel meer inzat zoals bijvoorbeeld afgelopen weekend weer.”

Van De Vel komt over van Zwarte Leeuw

Hoogstraten is ondertussen ook al volop bezig met komend seizoen. Zo plukten de Rooikens de 28-jarige polyvalente middenvelder Niels Van De Vel weg bij buur en derdenationaler Zwarte Leeuw. “Niels is iemand die op verschillende posities uit de voeten kan en dat is altijd mooi meegenomen. Bovendien staat hij al een aantal jaren op onze radar. Of er ook nog iemand bijkomt voor dit seizoen? We kunnen zeker een spits gebruiken, maar dat is niet zo eenvoudig. Al blijven we wel uitkijken. We hebben tenslotte nog tot eind januari de tijd om iemand te halen en ondertussen werken we gewoon keihard verder met de jongens die er zijn. Anderzijds moeten we ook realistisch zijn. Het wordt sowieso een bijzonder zware opdracht om ons te redden.”

Met Van De Vel strikte Hoogstraten tijdens de korte winterstop niet alleen een eerste nieuwkomer. Verdedigers Senne Van Dooren en Ruben Verheyen verlengden ook hun contract met twee seizoenen bij de Rooikens.

