Frank Belmans en Hoogstraten beginnen met de nodige twijfels aan de competitie: “Onze kern is veel te klein”

voetbal eerste nationaleNa een boerenjaar als dat van vorig seizoen zou je verwachten dat promovendus Hoogstraten vol vertrouwen aan het nieuwe seizoen begint morgenavond op bezoek bij de beloften van OH Leuven, maar niets is minder waar. Coach Frank Belmans is er duidelijk niet gerust in.

“Ik hoop dat ik me vergis, maar ik vrees dat we er niet klaar voor zijn”, aldus de Hoogstraatse T1. “Door omstandigheden is de voorbereiding bijvoorbeeld helemaal anders uitgedraaid dan we voor ogen hadden, waardoor we te weinig matchritme hebben kunnen opdoen. Bovendien heb ik de afgelopen weken geen enkel wauw-moment gehad. Integendeel zelfs. Het was op alle vlakken te weinig.”

Teleurstellende generale repetitie

Ook afgelopen weekend in de derde ronde van de Beker van België tegen de Luxemburgse derdenationaler Mormont kon Hoogstraten niet overtuigen. “We hebben wel gewonnen, maar daar is ook echt alles mee gezegd. Voor het overige was het een bijzonder teleurstellende generale repetitie. Hopelijk beseft iedereen dat ze een tandje moeten bijsteken en dan heb ik het niet alleen over de spelers. Ook naast het veld hebben we nog heel wat werk.”

Belmans hoopt duidelijk nog op versterking. “We mogen dan misschien wel over het laagste budget van de reeks beschikken. Toch moet er absoluut nog iets bij. En dat zeg ik al weken, maar voorlopig valt dat blijkbaar in dovemansoren. Het bestuur vergeet alleen dat er dit seizoen maar liefst 38 matchen gespeeld moeten worden, maar met onze huidige kern wordt dat een hele uitdaging. De groep waarover ik op dit moment beschik is gewoon veel te klein.”

David tegen Goliath

Belmans verwacht zich aan een loodzwaar seizoen met Hoogstraten. “Ik wil niet te pessimistisch klinken, maar ik vrees gewoon dat we momenteel niet over voldoende wapens beschikken om de strijd aan te gaan dit jaar. Mensen vergeten bijvoorbeeld dat het niveau nog een pak hoger zal liggen dan vorig seizoen. En dan heb ik het niet alleen over de profploegen in de reeks. Ik verwacht ook dat de verschillende beloftenteams probleemloos zullen meedraaien. Op dat vlak is het voor ons echt een beetje David tegen Goliath en wordt het bijzonder lastig. Hopelijk is die vrees ongegrond en kunnen de spelers het tegendeel bewijzen. Ze zullen daarvoor alleen hun eergevoel moeten aanspreken, want voor de rest is het toch vooral bidden en koffiedik kijken op dit moment.”

