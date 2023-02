François Kompany won elke wedstrijd die hij voor Lokeren-Temse speelde: “Een tegendoelpunt voelt alsof we gefaald hebben”

François Kompany, the missing link . Met hem in de ploeg verloor Lokeren-Temse nog geen enkel punt. 18 op 18. Ook Wetteren had vrijwel nooit zicht op een resultaat: 4-1. En toch: “Bij dat tegendoelpunt voelde het alsof we aan het verliezen waren.”

“Er zat al talent in deze groep, maar misschien hadden we meer ervaring en metier nodig. Nu begint de ploeg te draaien - dat zie je. We vinden elkaar makkelijker en hebben minder coaching nodig.”

Zelf probeert hij het weg te schuiven, toch is de waarde van François Kompany in die Lokerse remonte onmiskenbaar. Hij coacht jonge gasten intensief - “Leandro Pogba, da’s nog een kindje, hé. (lachje) Ik moet mijn ervaring meegeven, dat geluk heb ik niet gehad” - en dwingt iedereen om van clean sheets een doel te maken. Ook al vindt-ie dat arrogant. “Een tegendoelpunt voelt gedeeltelijk alsof we gefaald hebben.”

Zelfs bij een 4-0 stand tegen Wetteren valt een tegentreffer Kompany bijzonder zwaar. “Toen dat doelpunt viel, voelde het voor mij alsof we aan het verliezen waren (grinnikt)", aldus de verdediger. “Ik heb écht de knop moeten omdraaien. ‘Komaan Francçois, ‘t is 4-1 en je staat hier te vloeken alsof je achterstaat. De coach is daar natuurlijk blij mee. Bij zo’n tegengoal stelt iedereen van ons zich vragen - wat ging er mis en wat kon beter?”

Rem opzetten

De Factor François. Z’n verbetenheid en goesting stralen af op iedereen - de defensieve omschakeling bij de Lokeraars was bijwijlen indrukwekkend. In de zes wedstrijden waarin Kompany speelde incasseerde Lokeren-Temse twee (!) tegendoelpunten. “Zowel Gertje (Van Walle. red.) als ik hebben kilomoters gelopen op een hoger niveau”, zoekt de de sterkhouder naar een verklaring.

“Zo kwam er veel ervaring bij in twee belangrijke linies. Terwijl er vroeger paniek ontstond, heb je nu minstens twee spelers die weten hoe je de bal in de ploeg houdt en het rimte uit de match haalt. Want het is wel leuk om snel te spelen, maar je moet er ook de rem op kunnen zetten.”

De cijfers zijn navenant: het maximum van de punten sinds Kompany in de ploeg kwam. 18 op 18. Twee tegendoelpunten, zeventien gemaakt. “Ik had erop gehoopt, maar dat doelpuntensaldo verrast me wel. Ik ben heel tevreden.”

Wetteren

Ook over de wedstrijd tegen Wetteren had niemand op Daknam wat te klagen. Het klasseverschil werd snel duidelijk, al blijft Kompany ook daarover met de voeten op de grond. “Bij momenten hadden we het knap lastig, hoor”, verrast hij in z'n analyse. “Dat bewijst dat je ook tegen ‘minder ploegen’ niet zeker bent van de overwinning en de focus moet houden. Altijd honderd procent gaan, zo geraak je het verste.”

Vooral na de pauze liep dat lekker voor de Waaslanders. Vermeiren en Van Moerzeke vonden elkaar blindelings: van 1-0 naar 4-0 op dik twintig minuten tijd. “Dankzij wat meer geluk, want we hadden niks bijgeschaafd”, geeft Kompany toe. “Exact dezelfde kansen gingen er in de eerste helft niet in, maar in de tweede wel. Per helft geraken we vijf à zes keer voor doel, dus is het aan de aanvallers om daar zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Da’s voor hen ook leuker. Niet? (grinnikt).”

Want het zijn die ambities die Lokeren-Temse vooruit stuwen, zo besluit Kompany. “De aanvallers moeten zoveel mogelijk willen scoren, de verdedigers moeten altijd de nul proberen houden. Want om beter te worden, moet je ook persoonlijke doelen stellen.”

Factor François. De mindset die Lokeren-Temse op dit moment tot een machine maakt.

Lokeren-Temse - Wetteren 4-1

Lokeren-Temse: Merckx, Dianganga (74’ Pogba), Kompany, El Banouhi, Boujouh, De Neve, Van Walle (74’ Elewaut), Boulaouali, Vercauteren (65’ Ben Omar), Vermeiren (72’ Geeraerts), Van Moerzeke.

Wetteren: Steelant, Telen, Vandekerckhove(79’ Van Calenberg), Mitu, Hyemans, Dib, Dangremont (54’ Boudry), De Caigny (40’ Willemyns), Van Hoecke, Vispoel, Van Laere.

Doelpunten: 11’ Van Moerzeke (1-0), 51’ Vermeiren (2-0), 63’ Van Moerzeke (3-0), 68’ Van Moerzeke (4-0), 72’ Van Hoecke (4-1)

Geel: Heymans, Boudry