Franco Jelovcic speelt bekerfinale met RSCA Futsal tegen Real Herentals: “Cupmatch blijft altijd een speciale ervaring”

Wielrennen U19 Organisa­tor Erik Stevens heeft een scenario klaar voor een interessan­te Trixxo Ster van Zuid-Lim­burg: “Maar de renners moeten willen koersen”

Vrijdag start de 44ste editie van de Trixxo Ster van Zuid-Limburg met een tijdrit in het Nederlandse Sittard. Dat is meteen een uiting van het UCI-label dat de rittenkoers voor juniors sinds dit jaar draagt. Organisator Erik Stevens is er gerust in, hij verwacht een interessante wedstrijd. “Zolang de renners willen koersen, hé”, lacht de Maaslander. “Er zijn verschillende kanshebbers en met Jarno Widar hebben we zelfs een favoriet uit eigen gouw.”