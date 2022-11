Franco Jelovcic met RSCA tegen Hamme aan vooravond van Champions League: “Generale repetitie voor nieuw Europees avontuur”

Futsal eerste nationaleVolgend week neemt RSCA Futsal het in de Elite Round van de Champions League op tegen Barcelona, Pula en Galati. Vijf dagen voor de start van het Europese toernooi werkt de ploeg een laatste opdracht af in de eigen competitie. De Anderlechtenaren ontvangen in de vertrouwde Belleheide promovendus Hamme.

Voor Franco Jelovcic zijn het hectische dagen. Eind oktober was er de kwalificatie in de Main Round van de Champions League. Nu komt het vervolg in de Elite Round. Tussendoor was er interlandvoetbal, competitievoetbal, bekervoetbal en… werd hij voor de tweede keer papa. “Mateo heeft er een broertje bijgekregen. Met Bruno gaat alles prima. Uiteraard is het een verandering, maar alles past mooi in elkaar. Vrijdagavond ontvangen we Hamme. Dat wordt een generale repetitie voor een nieuw Europees avontuur.”

Terug in het ritme komen

Omwille van de interlandbreak was het soms puzzelen op training. Franco Jelovcic bevestigt. “Zelf was ik met Kroatië aan de slag tegen Israel. We wonnen met 6-1. Vorig weekend traden we in Herentals aan zonder gezamenlijke trainingen in de benen (3-8-winst in de competitie, red.). Toch wonnen we overtuigend. Bij het eerste doelpunt van Herentals maakte ik weliswaar een foutje (lacht), maar dat kon ik nadien rechtzetten met drie doelpunten te scoren. We misten nog veel kansen tegen een ploeg uit de top vijf. De voorbije dagen konden we opnieuw goed trainen.”

Vrienden en familie

Als Kroaat kijkt Franco Jelovcic uit naar de matchen in de Elite Round van de Champions League. “Het toernooi wordt in Pula gespeeld. Dat is een toeristische stad in het westen van Kroatië. Echte thuismatchen worden het voor mij niet, al zullen veel vrienden wel present zijn. De familie zal niet altijd aanwezig kunnen zijn. Dat klinkt misschien gek, maar wij wonen in de buurt van Split. Dat is zeshonderd kilometer verder in het oosten. Vermits er midweek moet worden gespeeld, moeten zij werken. Toch is het een ervaring waar ik naar uitkijk. De eerste match is tegen Pula en moet onmiddellijk gewonnen worden. Als dat gebeurt, kunnen we toeleven naar het toptreffen tegen Europees kampioen Barcelona.”

Lees ook: meer futsal