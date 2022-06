Franco Jelovcic kan vrijdag met Halle-Gooik kampioen spelen: “Wij zullen niemand onderschatten”

Halle-Gooik verloor in deze competitie nog geen enkele match. Toch betekent dat niet dat de club vrijdag een vrijgeleide krijgt naar de titel. Zowel Herentals (in de halve finale) als Antwerpen toonden zich waardige tegenstanders. Dat neemt niet weg dat Halle-Gooik er mooi voor staat. Franco Jelovcic bevestigt en ontkent tegelijk. “We staan op veertig minuten van de landstitel. Dat kan niemand ontkennen. Het is altijd beter een voorsprong te hebben dan een achterstand. Toch zullen we niemand onderschatten. In de eerste wedstrijden toonden de Sinjoren andermaal aan dat ze over een zeer sterke ploeg beschikken. We toonden daarin twee verschillende gezichten. Voor de rust speelden we zeer sterk. Het was één van onze beste helften in deze competitie en onze 1-3-voorsprong bij de rust was gewettigd. Na de herneming moesten we meer verdedigen. Antwerpen kreeg – geholpen door de arbitrage – kansen en zag het vertrouwen groeien. In die periode moesten we agressiever spelen. Het kon 4-4 worden, maar net zo goed 3-6. Het mag duidelijk zijn dat met Antwerpen en Halle-Gooik de twee beste ploegen in de finale staan.”