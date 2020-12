Franco Heyse (U17 Isorex): “Zullen een goede ploeg hebben, maar Beker van België is niet zo belangrijk”

“We zullen een goede ploeg hebben”, voorspelt Franco Heyse. “Ik denk dat we vrij veel eerstejaars met talent hebben. En de tweedejaars hebben al iets meer ervaring kunnen opdoen. Want als enige ploeg in ons land slaagden we erin om drie rittenkoersen in het buitenland te rijden: in Spanje, Denemarken en Tsjechië. Die mannen hebben al iets kunnen leren. Ik heb meer tijd gehad om de transfermarkt af te tasten. Vorig jaar kwam ik pas laat bij Isorex en ontbrak de tijd om nog iets te doen.”

Kunnen stages doorgaan?

Hamvraag is wat de komende maanden mogelijk zal zijn. Iedereen is nu enkel individueel bezig. Ploegleider Heyse hoopt dat vanaf half januari groepstrainingen worden toegestaan. “Laat ons hopen op versoepelingen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus”, blikt Heyse vooruit. “We plannen in januari een weekeindstage in Dikkele. Bij de ouders van Briek Eeraerts. In de eerste week van de paasvakantie staat een stage in Sankt-Vith op het programma. Het is afwachten wat mogelijk zal zijn. Ik vermoed en hoop dat tegen de verlofperiode van volgende zomer al veel mogelijk zal zijn. In maart waren we van plan om in het Spaanse Gandia een rittenkoers te rijden, maar die is afgelast. Laat ons hopen dat we naar Denemarken kunnen en in augustus naar Spanje. Ook een rittenkoers in Luxemburg, die verplaatst is van september naar juli, zouden we graag rijden. De Beker van België is niet ons grote doel al willen we het iedereen moeilijk maken. Meerdaagsen in het buitenland zijn belangrijker.”