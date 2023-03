Francky Dury ziet Zulte Waregem strijden om te overleven: “Mijn hart bloedt, ik maak me soms kwaad”

voetbal jupiler pro leagueNog zes wedstrijden heeft Zulte Waregem om zich in de Jupiler Pro League te handhaven. Lukt dat nog? Voor de komst van AA Gent naar de Elindus Arena legden we ons oor te luisteren bij Francky Dury, “Mister Zulte Waregem” par excellence. De ex-coach is een praatvaar gebleven en in zijn betoog proef je een mengeling van ontgoocheling, boosheid, pijn maar toch ook nog altijd hoop: “Ik geloofde er in. Tot Ruud Vormer uitviel.”

Anderhalve maand geleden kreeg Dury de vraag voorgelegd: zal Zulte Waregem zich redden? De man die met Essevee opklom en de fusieclub naar twee bekerzeges leidde antwoordde volmondig “ja”. Nu doet hij dat niet meer.

“Want ondertussen is Ruud Vormer geblesseerd uitgevallen en is gebleken hoe groot zijn impact op het team was. Hij bracht passie en voetbalbrains. Maar het overleg, de structuur, de organisatie die er was in de vijf matchen met de Nederlander, die mis ik sindsdien weer. Als je ziet hoe ook Brüls sindsdien is weggezakt, dan weet je dat ook hij die leidsman naast en achter zich nodig had.”

Speel realistischer

Dat Zulte Waregem slechts drie punten puurde uit het drieluik Oostende-Seraing-Kortrijk en vorig weekend kansloos verloor in Leuven, maakt de situatie steeds nijpender. Het maakt Dury zelfs kwaad.

“Ik merkte veel woede bij iedereen na de onrechtvaardige uitsluiting van Ciranni in de beker, maar ik zou die boosheid ook in de competitie willen terugzien op het veld”, zegt hij met een opvallende stemverheffing. “Ik ben kwaad geworden bij de 3-0 aan de rust in Leuven. Toen ik zelf nog coach was, zei ik altijd: in een degradatiestrijd moet je knokken voor elk punt, moet je elk punt koesteren. Dat is de raad die ik Mbaye Leye en de spelers wil meegeven voor de komende lastige wedstrijden, tegen Gent en Standard en later Antwerp: speel realistischer, en hou de rangen gesloten. Elk tegendoelpunt is wel iemands schuld, maar ga nu niet schieten op Sammy of op Sissako, sta schouder aan schouder. Komend weekend niet verliezen is superbelangrijk, ook met Eupen-Oostende op de kalender.”

Elke match begint bij 0-0

Sinds hij in december 2021 terugtrad bij Zulte Waregem, kwam Francky Dury nog niet terug naar het Regenboogstadion. Maar de club is in zijn hart blijven zitten.

“Ik ben 65 en geniet van mijn vrijheid en mijn gezondheid”, zegt hij. “Maar ik zie af, ja, mijn hart bloedt als ik naar de rangschikking kijk. Destijds zei ik altijd dat we vier matchen voor het eind gered moesten zijn, om de stress buiten te houden. Nu zie je die stress toeslaan. Tegen Oostende, in Seraing, waar ze het nochtans onder controle leken te hebben en een zoveelste domme rode kaart de ploeg nekte. Enfin, helemaal verloren is het nog niet. Elke match begint bij 0-0, hé.”

