Francky Dury sluit moeilijk jaar met Zulte Waregem af in Eupen: “We staan voor maand van de waarheid”

Vanavond zet Zulte Waregem met zijn verste verplaatsing van het seizoen een punt achter het voetbaljaar 2020, dat voor Essevee meer kommer en kwel dan voetbalplezier in petto had. Francky Dury kijkt al vooruit naar 2021 en dan vooral naar januari, een periode die de coach met het nodige gevoel voor dramatiek nu al het predikaat ‘belangrijkste maand uit het bestaan van de club’ toedicht. Maar eerst wil hij nog ten minste één punt sprokkelen in de onafgebroken strijd om sportief te overleven.

Vier op zes, had hij voor de partij tegen Cercle Brugge gezegd. Na de driepunter die zijn team met de nodige dosis meeval over de streep trok tegen de Vereniging, heeft Dury nog één punt nodig voor de beoogde 22 uit 18 wedstrijden. Maar dat mogen er natuurlijk ook drie zijn. De statistieken spreken in elk geval in het voordeel van Zulte Waregem, dat tegen Eupen nog nooit verloor. Van de tien duels in competitieverband won het er acht. Bij de eerste confrontatie, op 12 september 2010, hield Eupen de beginscore vast in het Regenboogstadion en vorig seizoen werd het Am Kehrweg 1-1 met een Waregemse goal van Cyle Larin.

”Hopelijk blijft die statistiek ook nog relevant nà de komende partij”, zegt Dury met een kamerbrede glimlach. “In elk geval heb ik het diepste respect voor mijn collega Beñat San José, die in uiterst moeilijke omstandigheden moet werken dezer dagen. Respect heb ik trouwens ook altijd gehad voor de club KAS Eupen. Daar wordt soms geringschattend over gedaan omdat Eupen in een uithoek van ons land ligt en een beetje buitenlands aandoet omdat men daar Duits spreekt, maar qua organisatie is het altijd top geweest in de Oostkantons. We gingen er ooit op een doorploegd terrein spelen dat kon worden vergeleken met het onze nu, maar Jordi Condom kondigde toen aan dat we bij ons eerstvolgende bezoek grote ogen zouden opzetten. En inderdaad: de volgende keer lag er een splinternieuwe grasmat.”

14 op 24 en toch maar 4 punten voor laatste

Francky Dury schudt die anecdote niet zomaar uit zijn mouw natuurlijk. Als geen ander beseft hij hoe belangrijk een goed veld is voor een voetbalclub. Dury heeft de voorbije twee decennia bij Zulte Waregem faam verworven door zijn perfectionisme. En oog voor detail, dat hij ook in de aanloop naar de slotmatch van het ‘annus horribilis’ 2020 heeft.

”Er zijn een paar ploegen die inhaalmatchen moeten spelen, dus de huidige rangschikking is nog altijd een beetje misleidend”, bedenkt de Waregemse coach. “Precies daarom is het belangrijk voor ons om nù elke bonus mee te pakken die we kunnen. We zitten in een goede periode, dat vertaalt zich cijfermatig in een 14 op 24. In een normale competitie haal je daarmee play-off 1, hé. Maar nu hebben we ondanks die oogst toch maar vier punten meer dan de laatste in de stand. De druk op de groep is dus nog lang niet weg. Pas eind januari kunnen we echt een balans opmaken. Dàn moeten we maken dat we een veilige marge hebben.”

Energie voor tweede en derde berg

Januari wordt sportief een cruciale maand, en zal dat ook extra-sportief zijn. Zulte Waregem moet op de centen letten, maar mikt op de transfermarkt toch op één of twee opportuniteiten.

”Laat ons hopen dat we daar in slagen”, verzucht Dury. “Januari wordt de belangrijkste maand van het komende jaar, dat is zeker, en misschien zelfs de belangrijkste maand uit het bestaan van de club. Sportief, budgettair, op alle vlakken staan we voor de maand van de waarheid. Want we hebben mooi praten dat 2020 een snertjaar was, als we er niet voor zorgen dat de problemen bij de wortel worden aangepakt komen die nadien immers gewoon terug. In wielertaal: je kan de eerste berg bedwingen, maar je moet genoeg energie in de tank hebben om ook de tweede en de derde over te geraken. In alle geledingen van de club zullen straks de juiste beslissingen moeten genomen worden. En dan zou het natuurlijk helpen om dat snertjaar 2020 op een positieve noot af te sluiten.”