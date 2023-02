Francky Cieters (Wetteren) verliest zespuntenmatch tegen Harelbeke met 0-1: “Deze nederlaag tart alle logica”

In tweede nationale vochten FC Wetteren en RC Harelbeke op Dasseveld een zespuntenmatch uit. Sportief verantwoordelijke Andy Bontinck noemde het vooraf een cruciaal duel en kreeg gehoor van zijn team, dat scherp uit de startblokken schoot. “Iedereen besefte het belang van deze match”, aldus coach Francky Cieters. “We trainden goed deze week en trokken die lijn zondag door.”

“We voetbalden in de eerste twintig minuten al een handvol kansen bij elkaar. Halverwege de eerste helft had het eigenlijk al 2-0 kunnen staan. De eerste keer dat RC Harelbeke over de middellijn kwam, scoorden ze na een warrige fase de 0-1. Nadien bleven we goed spelen en hen achteruit duwen. Zelfs in de slotminuten kregen we twee honderd procent kansen, maar de bal ging er niet in. Dat we deze match verloren, tart alle logica.”

Groot werkpunt

Die 0-1 bleef tot het laatste fluitsignaal op het scorebord. Gullegem klopte Olsa Brakel en wipt over Wetteren, dat vijftiende wordt. Oudenaarde loopt door de knotsgekke 4-4 bij Essevee een punt uit, terwijl Harelbeke tot op één punt nadert. “Voor mij betekent deze nederlaag niet dat we in de problemen zitten. Er is één groot werkpunt en dat kunnen we benoemen. Het zou erger zijn mochten we zijn weggespeeld door dit Harelbeke.”

“Van de ene tot de andere grote rechthoek waren wij veruit de betere ploeg. Harelbeke slaagde er niet in om twee kansen bijeen te voetballen, maar het pakte hier toch de volle buit. Als wij een verdiende overwinning hadden gepakt, was het een mooi weekend geweest. Aan al die andere uitslagen kunnen wij niets doen. Het enige wat we kunnen beïnvloeden, is onze eigen prestatie.”

“We weten dat we volgende week moeten winnen tegen Gullegem. Als we spelen zoals afgelopen weekend, geloof ik erin. Een ander positief gegeven uit deze wedstrijd is dat Keanu Heirewegh zijn eerste minuten van het seizoen kon maken. Hij toonde meteen zijn kwaliteiten. We gaan hem zeker nog kunnen gebruiken.”

RFC Wetteren: Steelant, Heirewegh (89’ Lamrani), Telen, Vandekerckhove, Mitu, Van Calenbergh, Dib (69’ De Caigny), Van Hoecke, Vispoel, Boudry, Van Laere.

RC Harelbeke: Dutoit, Van Damme, De Smet, Van Mol, Toye (60’ Nfor), Santens, Dewaele, Noppe (14’ Vanhulle), Kasmi (81’ Feys), Kyeremeh (81’ Balcaen), Vandenbroucke.

Doelpunt: 26’ Kasmi (0-1).

Geel: Boudry, De Caigny.

