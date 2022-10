Francky Cieters (Wetteren) over 1-2-nederlaag tegen Sparta Petegem: “We vergeten de kers op de taart te zetten”

In het Marcel De Kerpelstadion kreeg RFC Wetteren het bezoek van uittredend kampioen Sparta Petegem. Na tien minuten openden de bezoekers de score bij hun eerste doelgevaar. Maes scoorde na een vrijschop van Joye. “We hebben vijftien à twintig minuten te veel respect getoond voor Petegem”, vond coach Francky Cieters.

“Het grootste verschil tussen de twee ploegen was dat zij overliepen van zelfvertrouwen en dat wij te weinig in onszelf geloofden. Daarna namen we de wedstrijd over en maakten we het hen erg moeilijk.”

Het zit niet mee

Na tien minuten in de tweede helft hingen de bordjes opnieuw in evenwicht. Gauthier Willemyns scoorde tegen zijn ex-ploeg en bracht Wetteren terug in de match. “In de tweede helft leden zij heel vaak balverlies en gaven ze veel foute passes, wat onze verdienste was.”

“Wij bleven geduldig voetballen tot we de opening vonden en bereikten regelmatig hun zestienmeter. Daar zijn we nog niet scherp genoeg. In het slotkwartier zat het ons opnieuw niet mee. De 1-2 was een knal van Berwouts die via Hervé Telen van richting veranderde. In de laatste minuut kregen we zelf nog een kansje op hoekschop, maar Telen kopte over.”

Geen vertrouwen en overtuiging

Zo verloren de Wetteraars voor de tweede week op rij met 1-2 op eigen veld. Terwijl Petegem vijfde blijft, zakt RFCW met drie op vijftien naar de zestiende plaats in de stand. “Zonder overdrijven verdienden we minstens vier op zes in onze laatste twee thuiswedstrijden”, zucht Cieters.

“Het ontbreekt ons aan vertrouwen en overtuiging in de zone van de waarheid. Vorige week kregen we tegen Westhoek twaalf kansen en trapten we twee keer tegen de lat. We verdienen niet te verliezen, maar blijven zonder punten achter omdat we vergeten om de kers op de taart te zetten.”

“Op deze basis kunnen we echt voortdoen. Nu moeten we naar Harelbeke en spelen we thuis tegen Brakel. Het is hopen dat de bal er de komende wedstrijden wel eens in wilt en dat we daarmee vertrokken zijn.”

FC Wetteren - Sparta Petegem 1-2

FC Wetteren: Steelant, Telen, Vandekerckhove (85’ Claeys), Lamrani (78' Dib), Mitu, Willemyns (64' Van Calenbergh), Heymans, De Caigny, Van Hoecke, Boudry, Van Laere

Sparta Petegem: Carré, Verheuge (64' Berwouts), Van Den Heede, Ameys, R. Vanborm, Joye, Swennen (64' Luckx), Van Steenkiste (70' Vande Velde), Blancke, A. Vanborm, Maes

Doelpunten: 10' Maes (0-1), 55' Willemyns, 78' Berwouts (1-2)

Gele kaarten: Van Laere, Van Steenkiste, Lamrani, De Wulf, R. Vanborm, De Caigny

