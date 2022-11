Francky Cieters (Wetteren) na belangrijke 0-2-zege in Dikkelvenne: “Eindelijk onze momenten gepakt”

RFC Wetteren deed zaterdagavond wat het moest en pakte drie belangrijke punten in Dikkelvenne. Dankzij de 0-2-overwinning naderen de Leeuwen tot een paar punten van de brede middenmoot in tweede nationale A.

Wetteren trok zaterdag als zeventiende en voorlaatste in de stand naar SC Dikkelvenne, dat vier punten meer had op de veertiende plaats. Met een handvol afwezigen had coach Francky Cieters wat puzzelwerk. “Zonder Hervé Telen, Arno Claeys en onze topschutter Guus Vandekerckhove moesten we herschikken”, aldus de coach. “Dat zorgde ervoor dat we er voetballend wat moeilijker uitkwamen dan anders, terwijl Dikkelvenne veel power en druk vooruit ontwikkelde.”

“Onze omschakelingsmomenten waren dan weer wel goed en we deden iets wat nog nooit was gelukt: scoren bij de eerste kans. Cédric Mitu maakte er 0-1 van en enkele minuten later miste Karim Dangremont dé mogelijkheid op 0-2. In de drang naar voren speelde Dikkelvenne overhaast en niet precies, waardoor wij het goed konden opvangen.”

Harde leerschool

Meteen na de pauze verdubbelde Wetteren de voorsprong. “We begonnen ideaal aan de tweede helft en profiteerden van de ruimte die Dikkelvenne in hun rug liet. Kay De Caigny maakte er 0-2 van en iedereen groeide een halve meter. Dat was de voorbije weken wel anders toen we goed voetbalden, kansen misten en telkens een patat in ons gezicht kregen. Dat is een harde leerschool geweest voor onze groep, die andermaal veerkracht toonde.”

“Belangrijk is dat we eindelijk onze momenten hebben gepakt. Dat we de nul hielden is een primeur. Voorin had Cédric de 0-3 nog moeten maken, maar over een speler die al scoorde én een assist gaf kan je niet klagen. We werkten we aan 50% onze kansen af, wat geen slecht gemiddelde is. Als we dat elke week hadden gedaan, stonden we nu netjes in de linkerkolom.”

Belangrijke punten

Door deze zege wordt Wetteren vijftiende, op vier punten van de middenmoot. “We brengen dit seizoen goed voetbal, waardoor iedereen in de club in deze groep gelooft. Natuurlijk wordt je wat zenuwachtig als je blijft verliezen. Dit zijn drie belangrijke punten, maar we zijn er nog lang niet.”