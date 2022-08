Francky Cieters (FC Wetteren) blikt vooruit op bekerconfrontatie met 1B-club FCV Dender: “Mooie affiche, ongelukkige timing”

Dinsdagavond om 20u staat voor een loodzware opdracht. Na vier zeges in de voorbereiding trekt het jonge team van Francky Cieters in de derde ronde van de Croky Cup naar FCV Dender, dat in de nieuwe 1B-competitie uitkomt.

De Wetterse voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt opmerkelijk vlot. Oefenwedstrijden tegen Berchem Sport, SK Berlare en KV Drongen werden gewonnen zonder tegendoelpunt en vorige week plaatste RFC Wetteren zich na een 6-0-zege tegen tweedeprovincialer Kleit voor de derde ronde van de Croky Cup. “Achteraf zie je de cijfers en lijkt dat een gemakkelijke zege”, aldus coach Francky Cieters.

Bewuste keuze voor jeugd

“De waarheid is dat Kleit de match probeerde te doden en massaal achteruit kroop. We stonden constant op hun helft en voetbalden voortdurend rond de grote rechthoek. Ondanks de beperkte ruimte scoorden we zes goals uit uitgespeelde kansen. Daar was ik zeer tevreden over.”

“Ook dat we al vier keer de nul hielden is positief, zeker als je weet dat we tegen Berchem en Drongen drie jongens in de verdedigen zetten die nog geen twintig jaar oud zijn. We schoven een handvol spelers uit onze eigen jeugdopleiding door. Er zijn veel nieuwe en jonge jongens erbij. Dat was een bewuste keuze waarin we zullen volharden. Ze zijn enorm gretig en voorlopig kunnen we alleen maar tevreden zijn.”

In volle opbouw

Dinsdag wacht Wetteren veruit de zwaarste opdracht tot dusver. In de derde ronde van de Croky Cup lootte het FCD Dender uit de Challenge Pro League, de nieuwe 1B-competitie. “Dat is een mooie affiche die je als voetballer graag speelt, maar voor ons komt ze ongelegen. Dender begon vrijdag al aan de competitie (Dender verloor met 1-4 van SK Lommel, nvdr.) en moet dus eigenlijk al klaar zijn.”

“Wij zitten nog in volle opbouw. Ik ben blij dat ik naar Dender mag, maar de timing is ongelukkig. Een positieve verandering in de beker is dat we nu vijf vervangingen mogen doen. Dat geeft ons meer marge om te gaan roteren in deze fase van de voorbereiding. Voor ons is het een wedstrijd waarin we niets te verliezen hebben. In zo’n match kan je altijd net iets meer.”

Mooie reeks

Binnen iets minder dan drie weken start Wetteren de competitie op het veld van Racing Club Gent. “Daar kijken we al sinds december naar uit", lacht de coach. “Sinds de winterstop lag de focus op het behoud en de nieuwe doorstart dit seizoen. Deze mooie reeks spreekt tot de verbeelding.”

“Er zijn traditieteams als Eendracht Aalst en Lokeren-Temse, ploegen die zich gevoelig hebben versterkt en de U23-teams van Cercle Brugge en Zulte-Waregem. Daar zitten voetballers die door de elitejeugd groeiden en tientallen trainers en scouts passeerden. Om bij de U23 te geraken, moet je over al het nodige beschikken om prof te worden.”