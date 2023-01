Francky Cieters en Wetteren blijven steken op 1-1 bij rode lantaarn EM United: “Goeie prestatie, ontgoochelend resultaat”

RFC Wetteren werd zaterdagavond pas de vierde ploeg die puntenverlies leed op het kunstgrasveld van rode lantaarn EM United. Ondanks voldoende balbezit en kansen bleef het bij 1-1. “Frustrerend om na zo’n match met slechts één punt van het veld te stappen”, zucht coach Francky Cieters. “We trainden vrijdag op het kunstgras maar hadden zaterdag toch tien minuten nodig om ons ritme te vinden.”

“Daarna domineerden we zeventig procent van de wedstrijd. We duwden hen achteruit en speelden constant op hun helft, maar zij scoorden de 1-0 met een fenomenale vrije trap vanop dertig meter. Daarna kwamen we via een sterke Cedric Mitu, veruit de beste man op het veld, op 1-1. In totaal kregen we zo’n vijftien hoekschoppen en vijf à zes hele grote doelkansen waaruit we altijd hadden moeten scoren. Dat is al het hele seizoen een euvel.”

Bonus kwijt

Na een 4-0-nederlaag bij Cercle Brugge U23 viel ook de tweede match van 2023 in het water. “We hadden op enkele punten meer gehoopt. Qua kwam manier van spelen ging het niveau van Cercle Brugge ons petje te boven, maar twee stilstaande fases waren bepalend voor de nederlaag.”

“Tegen Erpe Mere hadden we op meer gerekend. Het was een goeie prestatie met een ontgoochelend resultaat. In tegenstelling tot boksen kan je in het voetbal niet op punten winnen. Het gaat erom wie het meeste scoort en zoals al meermaals dit seizoen, lukt ons dat niet genoeg. De bonus van onze mooie overwinning tegen Eendracht Aalst zijn we al weer kwijt.”

Zwaar programma

De Leeuwen staan voor een loodzwaar programma. Torhout is al negen matchen ongeslagen en Aalst, Cercle Brugge en Lokeren-Temse staan in de top vijf. “Dat is niet gemakkelijk, maar we moeten in staat zijn iets te rapen. We weten dat we elke week kansen creëren. Hopelijk kunnen we ze dan wel afmaken. Als er nu zware ploegen aankomen, wilt het ook zeggen dat we daarna een reeks tegenstanders krijgen die op papier haalbaar zouden moeten zijn.”