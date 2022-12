Francky Cieters bereidt jong Wetteren voor op moeilijke verplaatsing: “Zelzate heeft de wind in de zeilen”

Eind november sputterde de Wetterse motor met twee opeenvolgende nederlagen, waaronder een pijnlijke 4-0 bij Torhout. Vorige week knoopten Francky Cieters en co aan met een 3-2-zege tegen rode lantaarn EM United.

“Torhout was een speciale wedstrijd”, aldus de coach. “Zij bouwden een muur en scoorden uit twee zeldzame counters. In de tweede helft zetten we nog meer druk. Tot de rode kaart van onze doelman, waarna we nog twee doelpunten slikten. 4-0 was een zeer pijnlijke uitslag. Het leek alsof er te weinig wil en geloof was en we overdonderd waren door de power van Torhout.”

“Tegen EM United hebben we herschikt en stonden we 2-0 voor na een eerste helft waarin onze keeper geen enkele bal moest pakken. Na de pauze maakten we er 3-0 van, maar meteen bij de aftrap scoorde Erpe-Mere United en begon mijn team ineens te aarzelen. Ondanks kansen op 4-1 en 5-1 werd het aan de overkant 3-2. Het belangrijkste is dat we oververdiend wonnen en toonden dat we beter zijn dan Erpe-Mere United.”

Jeugdig enthousiasme

Zondag trekken Cieters en co naar Zelzate, dat de voorbije twee maanden een gelijkaardig parcours aflegt als Wetteren. “Als wij vertrouwen getankt hebben met onze overwinning vorige week, dan zal Zelzate dat zeker gedaan hebben door met 1-3 te winnen op Lokeren-Temse.”

“Zelzate heeft stilaan de wind in de zeilen na een slechte competitiestart en is zeker op eigen veld een zeer moeilijk te bekampen ploeg, maar we zijn zeker niet kansloos. Wij krijgen elke week genoeg kansen om te scoren. Als we wat efficiënter zijn, ook voor ons eigen doel, dan kunnen we ook in Zelzate winnen.”

“De sfeer is goed en de ploeg gaat er elke week vol voor, alleen betalen we nog steeds veel leergeld. We moeten meer lucide zijn, maar dat hoort bij het jeugdige enthousiasme. Je moet jonge spelers de kans geven om zelf met hun kop tegen de muur te lopen en het zo te leren. Toch klopten we bijna al onze concurrenten onderin. Daar moeten we tevreden mee zijn.”

Lees ook: meer voetbal in 2NA