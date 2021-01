Francis Vandeputte (SV Ingelmunster) vindt stopzetting competitie logisch: “Herstart was compleet zinloos”

“Het is een meer dan logische beslissing”, stelt Francis Vandeputte, voorzitter van SV Ingelmunster. “Het afwerken van een halve competitie leek me niet meteen een correcte oplossing en bij een voortzetting van de competitie zou de onzekerheid gebleven zijn. Een herstart leek mij compleet zinloos. De gezondheid van iedereen primeert, zowel van de sporter als van de supporter. Nu hebben we tenminste enig perspectief om naar volgend seizoen toe te werken. Zowel voor onze A- als voor onze B-ploeg.”

Drie nieuwkomers

De sportieve cel heeft alvast de voorbije weken niet op de lauweren gerust. “We trokken enkele weken geleden al Joost Malfait als opvolger van Rony Goemaere, die stopt als coach, aan. Joost kent uiteraard het huis en past volledig in het plaatje. Voorts kunnen we al drie nieuwkomers melden: Dylan Vens keert terug van Meulebeke, Thibaut Maes van Diksmuide en Quentin Vaneeckhoute komt over van Jong Zulte.”

“Uiteraard hopen we ook dat onze fans straks talrijk de weg naar ons stadion terugvinden. Met een gemiddelde van 350 toeschouwers zijn we natuurlijk super content, want het voetbal in Ingelmunster leeft ten volle. We blijven dan ook trouw aan onze ‘Ingelmunsterse’ visie.”

Tweede elftal

Dit seizoen startte SV Ingelmunster ook met een B-elftal. “Dat was vooral bedoeld voor de jongeren”, gaat Vandeputte voort. “We willen dat elke jonge voetballer bij ons aan spelen toekomt en daarvoor is een tweede ploeg ideaal. Voorts is het ook de bedoeling om onze betere jongeren ook naar het eerste elftal te laten doorstromen. In vierde provinciale zullen ze wellicht wat leergeld moeten betalen, maar onze youngsters zullen enkel maar voort doorgroeien.”