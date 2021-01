Francis Vandeputte (SV Ingelmunster): “Gezondheid van iedereen primeert!”

voetbal tweede provinciale A Luc Calsijn (KSK Maldegem): “Fusiever­haal blijft ons boeien”

26 januari Voetbal Vlaanderen hakte de knoop door. Geen voetbal meer in de amateurreeksen. Een verrassing is het niet. Voor de clubs is de duidelijkheid heel erg welkom. Ook voor tweedeprovincialer KSK Maldegem. We hielden de vinger aan de pols bij Luc Calsijn. Van het stopzetten van de competitie naar het fusieverhaal in Maldegem is het maar een klein sprongetje in ons gesprek met de duivel-doet-al van de roodgelen.