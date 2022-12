Francis Bosschaerts ontvangt wereldtop van het veldrijden in Diegem: “Beklijvende momenten? Te veel om op te noemen”

VeldrijdenWoensdag wordt voor de zesenveertigste keer de cross van Diegem georganiseerd. Na een onderbreking van twee coronajaren is de honger groot. Voor de organisatoren was het opnieuw wennen, maar ze gaan door waar ze gestopt zijn. Dat houdt in dat ook dit jaar de internationale wereldtop in Diegem haar opwachting zal maken.

Voorzitter Francis Bosschaerts is blij dat hij na twee jaar coronaleed opnieuw ‘zijn’ veldrijders in Diegem mag begroeten. “De honger is groot om er opnieuw tegenaan te gaan, al moet ik bekennen dat het in het begin van de voorbereiding toch even wennen was. Normaal werk je op routine. Als de ene cross gedaan is, begin je al aan de volgende te denken. Door die onderbreking was dat nu niet het geval. Het leek alsof we voor een nieuw debuut stonden.”

Veranderingen

Wat goed is, moet niet veranderd worden. Toch hebben Francis Bosschaerts en zijn team noodgedwongen enkele aanpassingen moeten doorvoeren. “De gemeente heeft deze zomer nieuwe voetbalvelden voor de jeugd aangelegd. Daardoor hebben we enkele wijzigingen moeten doorvoeren. Problematisch was dat allerminst. Er is een nieuwe zandbak van zestig meter gekomen. De balken staan nu op een andere plaats opgesteld. De tent werd ook verplaatst. Daar is nu ook geen bocht meer. Aan de kwaliteit van het parcours zal het niets wijzigen.”

Wereldtop

Andermaal komen een pak grote namen aan het vertrek. Francis Bosschaerts is tevreden. “Wout Van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar. Het zijn maar enkele namen. Ook bij de dames is de wereldtop present. Daar missen we enkel Fem Van Empel (Van Empel moest noodgedwongen forfait geven na haar val in Val di Sole, red.). Bij de dames hadden we 140 aanvragen. Bij de mannen waren dat er 175 en bij de juniores 155. De bond laat slechts 100 starters toe. Het heeft nogal wat telefoontjes en mails gekost om alles te regelen, maar het is gelukt. We hebben ons bij de keuze laten leiden door het aantal UCI-punten.”

Top momenten

Zesenveertig crossen zorgen voor een pak topmomenten. Francis Bosschaerts knikt instemmend. “Beklijvende momenten? Te veel om op te noemen. Elke cross had wel een eigen charme. Ik bewaar goede herinneringen aan die editie 2000. Toen hadden we voor het eerst die grote lichtballonnen. Er werd gestart om 21 uur, maar nadien volgde er nog een groot feest. Soms waren er ook eens andere momenten die bleven hangen (lacht). Richard Groenendaal ging ooit eens de confrontatie aan met het publiek. Het was een ongewoon beeld.”