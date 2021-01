Francesco Zoppellari en Lindemans Aalst verliezen kansloos tegen Fenerbahçe: “We kunnen beter dan wat we toonden”

Langs de kant van Fenerbahçe prijkten veertien namen op het wedstrijdblad. Een weelde in vergelijking met de tien kleine negertjes van Aalst, dat niet kon rekenen op François Lecat (in België gebleven met een schouderblessure) en José Pedro Gomes (niet speelgerechtigd). Bovendien sukkelt spelverdeler Seppe Van Hoyweghen nog steeds met een duimblessure. Er waren dus zeker verzachtende omstandigheden, maar toch was de start van de Oost-Vlamingen in de knappe volleybal-arena van Belchatow zwak. Via 3-11 en 8-17 haalden de Turken in een sneltempo de eerste set binnen. “We begonnen inderdaad helemaal niet goed aan de wedstrijd”, geeft de Italiaanse spelverdeler Francesco Zoppellari toe. “We hebben afgezien in de aanvangsfase, vooral in receptie kwamen we te vaak in problemen. We slaagden er niet in om in ons spel te komen. Fenerbahçe is natuurlijk een sterke tegenstander en staat niet voor niets aan de leiding in de Turkse competitie.”

Meer kwaliteit en ervaring

“In de tweede en de derde set liep het beter voor ons. We kregen onze receptie iets meer onder controle en konden in de buurt blijven. Maar de tegenstander profiteerde optimaal wanneer wij in de fout gingen. Op dit niveau moet je ups en downs vermijden en steeds hetzelfde hoge niveau kunnen aanhouden. Er is uiteraard een verschil in kwaliteit en de Turken hebben zoveel meer ervaring dan ons jonge team”.

Het verschil in ervaring was inderdaad huizenhoog. Net als voor de amper 18-jarige Robbe Van de Velde was het voor Zoppellari de eerste maal dat hij aan een Europese wedstrijd mocht beginnen. En dan meteen op het allerhoogste Europese niveau. “Het was inderdaad mijn eerste Europese wedstrijd als basisspeler”, aldus de 23-jarige Zoppellari. In het begin was ik wel wat nerveus, maar ook niet heel erg. De nervositeit maakte al snel plaats voor energie om er het beste van te maken. Of ik in de volgende wedstrijd tegen Belchatow zal mogen starten? Het gaat beter met de blessure van Seppe, maar waarschijnlijk zal ik opnieuw starten.”

Vrees voor afstraffing?

Aalst verloor dus kansloos tegen Fenerbahçe, de op papier minst sterke tegenstander. Woensdagavond staat Aalst tegenover Belchatow, middenmoot in de Poolse competitie. Donderdag wacht met Kedzierzyn de ongeslagen leider in de PlusLiga én leider in poule A. Vreest de Italiaanse passeur voor een afstraffing? “Het zijn twee heel zware tegenstanders, maar we gaan ons uiterste best doen. We kunnen als team in ieder geval beter dan wat we dit keer hebben laten zien. Dat bewezen we in de heenwedstrijd tegen Fenerbahçe. Toen verloren we met 2-3 en zat winst er zeker in. Het is voor ons als jong team in ieder geval een goede ervaring om tegen deze Europese topteams te mogen spelen. We willen tonen wat we in onze mars hebben.”

