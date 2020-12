Francesco Zoppellari en Lindemans Aalst kansloos onderuit tegen leider: “Roeselare profiteerde optimaal van onze fouten”

VOLLEYBALLindemans Aalst stond woensdagavond in Schotte voor een aartsmoeilijke opdracht. Het kreeg ongeslagen leider Roeselare over de vloer. De West-Vlamingen gaven in de competitie nog maar vier sets prijs en gunden ook Aalst geen cadeaus. Ze haalden het met 19-25, 20-25 en 20-25.

Het ervaren Roeselare startte met zijn sterkste opstelling. Bij de thuisploeg nog steeds geen Jeroen Oprins. De Aalsterse opposite sukkelt nog met de kuit en werd gespaard met het oog op het Champions Leaguetoernooi van komende week.

Coach Johan Devoghel gunde de Italiaan Francesco Zoppellari zijn eerste basisplaats. Hij kreeg in de twee eerste sets als spelverdeler de voorkeur op Seppe Van Hoyweghen. “Maandag al had de assistent-coach me laten verstaan dat ik tegen Roeselare zou mogen starten”, zegt de 23–jarige passeur. “Ik verwachtte het dus wel een beetje, maar helemaal zeker was ik pas vlak voor de wedstrijd. In het begin was ik een beetje nerveus, maar eens het eerste punt gespeeld, verdwenen de zenuwen.”

“Of ik tevreden ben over mijn prestatie? Ik kan moeilijk helemaal tevreden zijn als het team verliest. Roeselare is uiteraard een heel sterk team en staat niet voor niets aan de leiding. Vooral in de tweede set waren er een aantal mogelijkheden. We misten een drietal ballen die we hadden moeten kunnen scoren. De tegenstander profiteerde optimaal van onze fouten. Roeselare heeft heel wat ervaring, maar toch zouden we beter moeten kunnen.”

Hogere intensiteit

Vele Belgische volleyballers dromen van de Italiaanse competitie. Zoppellari maakte de omgekeerde beweging. Een Italiaan in Belgische loondienst is eerder uitzonderlijk. “Ik wist niet veel over het Belgische kampioenschap. In Italië spreken we bijna uitsluitend over onze eigen competitie. (lacht) Ik speelde in Italië voornamelijk in de tweede afdeling (achtereenvolgens bij Padova, Castellana, Perugia en Lagonegra, red.). Ik heb niet getwijfeld toen Aalst me contacteerde. Het volleybal in de Liga A is moeilijk te vergelijken met dat van de tweede divisie in Italië. Er wordt heel anders gespeeld. De intensiteit ligt hier hoger en je hebt meer fysieke spelers die het verschil kunnen maken. Ik ben overtuigd dat teams als Roeselare, Maaseik en Aalst hun mannetje zouden staan in de Italiaanse hoogste klasse.”

“Ik kwam nog niet zo vaak aan spelen toe. Het is mijn ambitie om wat meer tussen de lijnen te staan, maar ik ben wel tevreden dat ik de ploeg kon helpen wanneer ik inkwam”, gaat Zoppellari voort. “Ik hoop elke dag te verbeteren. Ik heb het naar mijn zin in Aalst. Door corona is het allemaal een beetje anders, maar ik hou van de stad. En ook van steden als Brussel en Gent. Het Belgische weer valt ook beter mee dan ik dacht. In feite is het niet zo verschillend van dat in het noorden van Italië.”

Champions League

Komende week speelt Aalst het Champions Leaguetoernooi in Polen. “We zijn daar al meer dan een maand over bezig en kijken er enorm naar uit. Door corona leek het er even op dat de Champions League niet zou doorgaan, maar volgende week staan we tegenover echte topteams in Europa (Fenerbahce, Kedzierzyn en Belchatow, red.). Heel moeilijke tegenstanders, maar we zullen ons best doen om zo goed mogelijke resultaten neer te zetten.”