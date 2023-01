Francesco Piras en E.Termien zijn na drie overwinningen op rij klaar voor topper tegen leider Houtvenne: “We hebben voor niemand schrik”

VOETBAL DERDE NATIONALE BHet gaat Eendracht Termien momenteel voor de wind. Het team van trainer Dennis Hamers heeft de “Engelse” week met grote onderscheiding overleefd. Met drie overwinningen op rij, klom Termien naar de derde plaats in de rangschikking. De volgende twee weken staat de Genkse club voor nieuwe en ook zware opdrachten. Zaterdag wacht de absolute topper tegen leider Houtvenne en zeven dagen later de confrontatie tegen Wezel Sport, de nummer twee in de klassering. “We zitten in de winning flow en hoeven voor niemand schrik te hebben”, klinkt middenvelder Francesco Piras gemotiveerd.

Bij Termien keek men vorige week een beet argwanend uit naar het drukke inhaalhaalprogramma. Mits goede resultaten kon de club aansluiting vinden in het koppeloton van de rangschikking. Maar in het verleden liep het daar telkens fout. “Je hebt gelijk. Telkens als we goede zaken konden doen in de klassering, liep het vaak fout. Ditmaal niet. Met 9 op 9 zorgden we voor een onberispelijk parcours en in de klassering schoten we als een raket naar een gedeelde tweede plaats op slechts drie punten van leider Houtvenne”, zegt Francesco Piras, die samen met zijn ploegmaats graag het vijftigjarig bestaan wil vieren met een promotie naar tweede nationale. “Die droom draagt inderdaad iedereen bij Termien mee in zijn achterhoofd. De competitie is evenwel nog lang. Laten we het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Een top 4-plaats is ons doel. En wie weet kunnen we dit later nog bijstellen.”

Winning flow

Het is wel een feit dat jullie de juiste cadans te pakken hebben. “Iedereen steekt in een blakende conditie en dat van spits tot keeper. “De wil om te winnen is momenteel zeer groot. Alle neuzen wijzen in dezelfde richting en we zijn niet bang om onze truitjes nat maken. Als je begrijpt wat ik bedoel. De voorbije week raakten we twee van de drie matchen op achterstand. Telkens knokten we ons met succes terug in de wedstrijd en wonnen. We versloegen Sint-Lenaerts, dat al drie maanden niet meer verloor. Het klikt gewoon, punt uit.”

Geen dicht geknepen billen

Zaterdag reizen jullie naar leider Houtvenne. Blijft die zware “Engelse” reeks niet aan de benen plakken. “In het begin van de week hebben we twee weken gas terug genomen, maar nadien zijn we weer voluit gegaan. De trainer weet wat hij doet. Al weten we ook dat Houtvenne de te kloppen ploeg in de reeks is wat betreft de titel. Dat ze niet onklopbaar zijn, bewees Sint-Lenaerts vorig weekend. Wij hoeven evenwel van niemand schrik te hebben. In de heenronde bleven we ook tegen Houtvenne en Wezel overeind. Dat gaan we nu ook proberen te doen. Met een fitte Henry Odutayo hebben we er een extra troef bij. Hij is sterk, balvast en heeft een neus voor doelpunten.” Jijzelf hebt dit seizoen nog niet gescoord? “Inderdaad. De voorgaande seizoenen pikte ik elkaar mijn goaltje mee. Tot hiertoe staat mijn teller nog op nul. Maar als ik zaterdag voor de winnende treffer zorg, telt die meteen voor vijf”, proest een altijd vriendelijke Francesco Piras het uit.

Contractverlenging

Ondertussen werkt de club reeds naar volgend jaar toe. Een groot gedeelte van de kern tekende een jaartje bij. Ook Francesco Piras, die volgend jaar reeds aan zijn zevende seizoen bij Termien begint. Andere blijvers: Stefani, Oudutayo, Jeunen, Willems, Opdekamp, Ospitalieri, Janssen, Vanoppen, Oizaz, Heeren, Velkeners, en Soudant.