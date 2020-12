Fran Meersman zaterdag met AA Gent Ladies naar Aalst: “We mikken nog altijd op top drie”

Fran Meersman, de achttienjarige linksachter van AA Gent Ladies, woont in Borsbeke (Herzele) en werkt aan de Gentse Topsportschool haar laatste jaar af. De examenperiode is voorbij. Dus kan ze in alle rust toeleven naar de partij bij Aalst. Als de blauw-witten play-off 1 willen halen, dan moet het duel in het Pierre Cornelisstadion drie punten opleveren. Thuis tegen Aalst werd het begin september 3-0.

Fran Meersman viel toen halfweg de tweede periode in. Daarna stond ze iedere wedstrijd in de basis. “Door een letsel miste ik zo goed als de hele voorbereiding op de nieuwe competitie”, blikt Meersman terug. “Ik heb dus wat geduld moeten oefenen. Vorig seizoen mocht ik een aantal keren proeven van de Super League. De voorbije weken startte ik elke wedstrijd. Als linkerflankverdediger. Op die positie heb ik al altijd gespeeld.”

Van Kerkhoven wordt meerwaarde

Want Meersman is linksvoetig. Ze begon te voetballen bij de jongens van DT Borsbeke en werd snel door SV Sottegem opgemerkt. Vanaf de U15 speelt ze bij AA Gent Ladies. Door de vele vertrekkers eind vorig seizoen krijgt ze nu voluit haar kans. Na de nederlagen tegen Brugge, Anderlecht, Standard en OHL is Gent naar plaats vijf gezakt. De eerste vijf van het eindklassement spelen nog een nacompetitie. Gent deelt die vijfde plaats met Ladies Genk, een ploeg die nog twee keer moeten worden bekampt. “We hebben nog wat werk, maar na de winterstop mikken we op een plaats in de top drie”, benadrukt Meersman.

“Tegen OHL pakte Van Kerkhoven haar eerste speelminuten. Honderd procent is ze nog niet, maar op training merken we dat Ella een meerwaarde zal zijn. Na Nieuwjaar kan zij het niveau van de ploeg optrekken. We verloren vier keer op rij. Daar zaten enkele ongelukkige nederlagen bij. Onder meer op Club Brugge waar we minstens een punt verdienden”, besluit Meersman. “Ook het verlies vorige vrijdag thuis tegen OHL was ongelukkig, want we hoefden niet onder te doen voor de bezoekers.”