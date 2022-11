Fran Meersman (AA Gent Ladies): “Heel blij dat ik eind deze week voor het eerst naar de Red Flames mag”

Voor AA Gent Ladies was geen goeie week. Drie dagen na de 4-0-nederlaag bij Standard volgde de uitschakeling in de Beker van België door eersteklasser Kontich (3-3 na verlengingen, 3-4 in de strafschoppen). En ook de thuismatch tegen het Anderlecht van trainer Dave Mattheus ging verloren. Het zag er nochtans lang naar uit dat paars-wit moeilijk aan drie punten zou geraken.

“Een uur lang stonden we heel goed, Anderlecht vond geen gaatje”, begon linksachter Fran Meersman haar analyse. “Wij hadden de eerste minuut van de tweede helft via Jasmien Matthys een hele mooie kans op 1-0. Jammer dat die bal niet binnenging. Bij achterstand had Anderlecht misschien wel wat stress gekregen. De 0-1 kwam uit het niets. Door een hele mooie trap van Lore Jacobs. En twee minuten later werd het 0-2. Dan weet je dat het over is want tegen Anderlecht schep je geen tien kansen.”

Naar Aalst

Op naar de volgende. Voor AA Gent Ladies wordt dat op zaterdag 19 november een partij bij staartploeg Eendracht Aalst. “We geloven er nog altijd in”, benadrukte Meersman ook al is het verschil met plaats zes opgelopen tot vijf punten. “In voetbal is veel mogelijk. Ik vond dat we deze competitie thuis tegen OHL goed begonnen en vooral de week nadien bij Genk een sterke prestatie afleverden. In de partijen die volgden zag je dat we globaal iets minder kwaliteit hebben dan enkele andere teams. Vaak kwamen we snel op achterstand. Komen we achter wordt het voor ons heel moeilijk. Omdat we offensief nog niet top zijn.”

De komende week hoeft Meersman niet aan Gent te denken. Bondscoach Ives Serneels riep de twintigjarige linksachter voor het eerst op voor de Red Flames. Wellicht krijgt ze zaterdag in de oefeninterland tegen Slovakije in het Dudenpark haar eerste speelminuten. “Ben heel blij dat ik dit mag meemaken”, gaf Meersman toe. “Al moet ik toegeven dat ik er toch een heel klein beetje op gerekend had. Ik ben een linkerpoot, dat heeft zijn voordeel. Na de opdracht met de Red Flames schuif ik door naar de nationale U23. We oefenen volgende week maandag tegen Nederland.”