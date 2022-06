FP Halle-Gooik wuift De Bres uit met zesde landstitel, RSC Anderlecht gaat Europa in

Futsal eerste nationaleOfficieel behaalde Halle-Gooik dit weekend de zesde landstitel in de clubgeschiedenis, officieus is de ploeg sinds 2015 onafgebroken landskampioen. Twee jaar geleden kreeg Charleroi in zweem van zinsverbijstering de titel cadeau. Vorig jaar was er effectief corona. Nu pakte Halle-Gooik de titel zonder één nederlaag. Een unicum.

Voor aanvang van de tweede finalematch vielen Luca Cragnaz en Grello in de prijzen. Eerstgenoemde werd gehuldigd als coach van het jaar, laatstgenoemde ontving voor de vierde keer in vijf jaar de gouden schoen als beste speler van de voorbije competitie. Ex-Hallenaar Antoine Mageren werd overigens onderscheiden als doelman van het jaar. Halle-Gooik moest het stellen zonder de geschorste Dragan Tomic. “Toen ik vorige week in Antwerpen geel kreeg, was ik woest. Ik besefte meteen dat ik het tweede duel zou missen. Er zat niets anders op dan supporter nummer één te zijn.”

Spetterend begin

Na amper 38 seconden opende Keko na een terugkaatser van Grello de score. Toch was dit niet de voorbode van een wervelend Halle-Gooik. Ettalaki lukte de gelijkmaker, nadat doelman Cristiano een bal niet kon wegwerken. De Sinjoren kwamen zelfs op voorsprong via een afgeweken bal van Moussaoui. Amper acht seconden later zorgde Keko voor de 2-2-ruststand. Even dreigde de match te ontsporen – welke onverlaat haalde het in zijn hoofd om twee FIBA-refs thuis te laten in de finalematchen? –, maar uiteindelijk haalde het sportieve toch de bovenhand. Na de rust kon Halle-Gooik afstand nemen. Diogo, De Bail, Dillien en Grello diepten de kloof uit tot 6-3. Het feest kon beginnen.

Een einde en een begin

In meerdere opzichten werd het een historische match. Manager Lieven Baert genoot. “Hulde aan Antwerpen, zij waren een waardige finalist. Deze titel is verdiend, aangezien we de voorbije negen maanden geen enkele competitienederlaag opliepen. Het is de beloning voor een jaar hard werken. Het was de laatste wedstrijd in De Bres. We nemen afscheid van Halle met een hoogtepunt. Vanaf augustus schrijven we een nieuw hoofdstuk met Anderlecht. Met dezelfde inkt, maar in een andere kleur.”

Doelpunten

Doelpunten : 1’ Keko (1-0), 7’ Ettalaki (1-1), 12’ Moussaoui (1-2), 12’ Keko (2-2), 23’ Diogo (3-2), 26’ De Bail (4-2), 29’ Dillien (5-2), 33’ El Assiri (5-3), 38’ Grello (6-3).

Topschutters na het seizoen 2021-‘22 : Tomic 37, Jelovcic 26, Diogo 25, Grello 23, Gabriel 23, De Bail 20, Keko 19, Edu 15, Dillien 15, Roninho 4, Cordier 3, Meyers 1.