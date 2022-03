FP Halle-Gooik speelt topper tegen FT Antwerpen, of is het RSC Anderlecht tegen FT Antwerpen?

Futsal eerste nationaleVrijdag speelt Halle-Gooik de absolute topper tegen Antwerpen. De nummers één en twee in de rangschikking krijgen al een voorproefje van wat hen in de play-offs te wachten staat. Uiteraard leeft de topper bij de thuisploeg, maar voor één keer gingen de gesprekken over een ‘randgebeuren’. Zelfs grensoverschrijdend.

Franco Jelovcic (Kroatië)

“In Kroatië is Anderlecht een bekende naam in het voetbal. Ik zag paars-wit nooit Europees aan het werk, maar ken de ploeg wel. Ik denk dat de fusie een goede zaak is voor het futsal. Het niveau van de competitie kan er op termijn door stijgen. In de Champions League kunnen we er zeker voordeel uithalen.”

Dragan Tomic (Servië)

“Ook in Servië weten we allemaal waar Anderlecht voor staat. Nogal wat landgenoten werden groot bij de Brusselse club. Ik denk dan in de eerste plaats aan Mitrovic. Nadien maakte die carrière in Engeland.”

Frank Brands (Nederland)

“Wie in Nederland over het Belgisch voetbal praat, heeft het over Anderlecht of Club Brugge. In die volgorde. Anderlecht plaats ik doorheen de jaren op de hoogte van Ajax. In Nederland hebben we wel al een vereniging, waar het veldvoetbal en het futsal samengaan: FC Eindhoven. Eindhoven speelt wel in de eerste divisie.”

Grello (Brazilië)

“Zelfs in Brazilië kennen de voetballiefhebbers Anderlecht. De ploeg heeft niet dezelfde uitstraling als Liverpool of Barcelona, maar het is geen onbekende. Op mijn vijfendertigste wordt dit voor mij een nieuwe start. Een nieuwe clubnaam, een nieuwe sporthal, een nieuwe trui. Enkel de ambitie is dezelfde gebleven. Ook met de ‘nieuwe’ ploeg zullen we voor het hoogste gaan.”

Cristiano (Portugal)

“Voor mij is deze samenwerking geen verrassing. In Portugal zijn we dit gewoon. Topclubs als Benfica en Sporting Lissabon hebben al jaren meerdere sportclubs onder één dak. Die samenwerking verloopt daar vlot. Het is een goede zaak voor het futsal.”

Bram Meyers (Limburg)

“Als kind was ik eigenlijk fan van KRC Genk (lacht). Sinds ik op het hoogste niveau futsal speel, volgt ik het veldvoetbal echter niet meer van op de eerste rij. Voor de club is deze samenwerking alvast een goede stap.”