FP Aarschot bezorgt Pinto passend afscheid op slotdag competitie met monsterzege tegen Borgerhout

FutsalFP Aarschot heeft het seizoen 2021-’22 in schoonheid kunnen afsluiten. De ploeg eindigt op de derde plaats in tweede nationale en had op de laatste speeldag nog een belangrijke invloed op het titeldebat. Aarschot won met 11-0 tegen co-leider Borgerhout. Door deze nederlaag zien de Antwerpenaren de titel naar Hoeselt gaan. De match was tevens het afscheid van Ricardo Pinto.

Voor aanvang van de laatste speeldag stonden Borgerhout en Hoeselt op een gedeelde eerste plaats, maar laatstgenoemde ploeg had een beter doelsaldo. In Aarschot was men er sterk op gebrand om een rol te spelen in de titelstrijd. In de eerste minuten verliep de topper nog gelijk opgaand. Na zes minuten kon Rubenschüh op aangeven van Verdyck de score openen. Twee minuten later strafte Yaddou bezoekend balverlies genadeloos af. De thuisploeg bleef het betere spel hebben en op het einde van de eerste helft viel de match in een beslissende plooi. Mechqouq strafte een zoveelste balverlies genadeloos af en Van Kort mocht na een mooie collectieve aanval de 4-0-ruststand op het bord zetten. De bezoekers gingen na de herneming met een vliegende keeper spelen en Aarschot strafte dat onmiddellijk af. Yaddou lukte in de eerste drie minuten van de tweede helft een zuivere hattrick. Nadien dreven Perez, Van Kort, nogmaals Yaddou en Soetaerts de score op tot 11-0!

Mooi afscheid

Tijdens de rust werd de afscheidnemende Ricardo Pinto (45) gehuldigd door de club. “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ik heb als Nederlander mijn lange carrière in België kunnen afsluiten met drie mooi jaren bij Aarschot. Daar ben ik dankbaar voor. Ik heb altijd graag gespeeld in jullie land, omdat het niveau hier goed is en de mensen vriendelijk waren voor mij. Ik zal trouwens altijd blijven voetballen, maar op een lager niveau. Volgend seizoen wil ik bij een plaatselijke club in Rotterdam nog veel plezier beleven. Aan motivatie ontbreekt het mij niet. Ik ben het voorbije seizoen dertien kilogram vermagerd. Dat komt deels ook, doordat ik een nieuwe liefde heb gevonden in de sport. Ik wil me de komende tijd ook meer toeleggen op jiu jitsu.”

Volledig scherm Voorzitter Dirk Arnoets huldigt Ricardo Pinto bij zijn afscheid. © RV

Sterke roerganger

Kapitein Nick Van Kort zag dat het goed was geweest. “De 11-0-score tegen Borgerhout is de hoogste die Aarschot ooit behaalde in de nationale reeksen. Op zich is het wat merkwaardig dat dit scenario ons nu overkomt. Vooreerst ging het toch om een topaffiche tegen de leider in tweede nationale. Bovendien hadden we dit seizoen soms moeite om de weg naar het doel te vinden. Ik had de bezoekers ook sterker verwacht. In Borgerhout stond het bij de rust al 3-0 in ons nadeel. Deze ruime zege laat ons in ieder geval toe om met een goed gevoel de zomervakantie in te gaan.”

Doelpunten

Doelpunten: 6’ Rubenschüh (1-0), 8’ Yaddou (2-0), 16’ Mechqouq (3-0), 17’ Van Kort (4-0), 21’, 23’ en 23’ Yaddou (5-0, 6-0 en 7-0), 31’ Perez (8-0), 36’ Van Kort (9-0), 36’ Yaddou (10-0), 39’ Soetaerts (11-0).