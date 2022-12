Foutloos parcours voor Knack Roeselare na een nieuwe overwinning in Achel: “We hebben de luxe dat we iedereen kunnen opstellen”

Beste seizoen

Pieter Coolman en Stijn D’Hulst mochten even genieten vanuit de huppelhoek in het Achelse sportcentrum ‘De Koekoek’. “Geen probleem”, laat Pieter Coolman weten. “We zijn een team, er kunnen er maar zes spelen. Bij ons ligt de kwaliteit hoog. Het is een luxe dat we iedereen kunnen opstellen. Zelfs de afwezigheid van Pablo Koukartsev (terwijl u dit leest is de Argentijnse hoofdaanvaller misschien papa geworden, red.) en Seppe Rotty (polsblessure, red.) konden we zonder problemen opvangen.”

“Nu volgt een korte winterstop”, merkt de middenspeler op. “Maar het kriebelt al voor 2023. Er staat nog en rekening open tegen Volley Tours. In januari willen we ons beste niveau tonen tegen de Franse ploeg en dan is alles nog mogelijk: een tweede plaats in onze CL-poule of misschien kunnen we als ‘beste derde’ verder doorstoten in de Champions League. Over de wedstrijd tegen Civitanova moeten we nu nog niet speculeren.”