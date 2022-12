Fons Martens (Bocholt VV): “Ambitieus zijn is niet hetzelfde als gekke dingen doen.”

“We wisten afgelopen zomer dat er nogal wat veranderingen op til waren binnen onze spelersgroep maar de magere prestaties in de eerste fase van de competitie vielen toch koud op ons dak.”, aldus de architect van de fraaie en gezonde club die Bocholt VV anno 2022 mag genoemd worden. Wat nog te vertellen over de bewogen transferzomer?

“We waren toe aan verjonging, dat stond dit jaar voorop. Tel daarbij enkele jongens die ons onverwacht verlieten en dus waren we op weg naar een vooral nieuwe en jeugdige ploeg. Hoekstenen van het geheel zouden natuurlijk enkele ervaren krachten blijven. Men wijst die talrijke, jongere spelers dan met de vinger als men het over de magere resultaten van het seizoensbegin heeft maar zo zie ik dat niet. OK, begrip voor de groeipijnen van onze ploeg maar leeftijd mag nooit een excuus zijn. Achteraf gezien wisten we bij de eerste competitiematch niet waar we stonden omdat we alleen maar ploegen uit lagere reeksen waren tegen gekomen. Het ontbrak ons tijdens de voorbereiding aan een heuse waardemeter die ons had kunnen waarschuwen voor onze tekorten.”

Puzzel

“Zoals ik het zie was onze spelersgroep een mooie puzzel die niet in elkaar paste. Nog niet, want met de late komst van Seppe Brulmans is één en ander veranderd. Het leek wel alsof dat ontbrekende puzzelstukje op het middenveld één en ander alsnog in elkaar liet klikken. Met als gevolgd betere resultaten en het vertrouwen om weer omhoog te kijken.”

“Bocholt is inderdaad een enthousiast geheel maar vooral een club waar structuur en budget heilig zijn. Sportieve dromen zijn leuk en aardig maar we zullen niet in de val trappen die te veel clubs al pijn heeft gedaan. Geen gekke dingen, niet afhankelijk zijn van één geldschieter die vroeg of laat uit beeld verdwijnt en geen stappen overslaan. Eén van die stappen heet dan wel eens een ‘bouwjaar’.”

Om dit seizoen goed af te werken en meteen door te spoelen naar het 100-jarige Bocholt-jubileum van 2023-2024?

“Na de puntenoogst van de voorbije weken staat Bocholt stilaan weer onder de mensen. Misschien is de hoofprijs niet meer realistisch maar een periodetitel zou natuurlijk aardig zijn. Misschien mogen we dit dan wel een bouwjaar noemen, een overgang naar meer. Na het seizoen zullen we zien waar deze groep staat en hebben we hopelijk een fundament gebouwd voor het vervolg. Dat wil zeggen dat we dan mits enkele aanwinsten over een ploeg beschikken die voor de prijzen kan strijden. Op naar de titel in ons jubileumjaar? Dat klinkt wat te sterk maar laat ons zeggen dat de tomeloze inzet van onze medewerkers, partners en supporters wel eens een bekroning verdient…”