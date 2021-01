Floriant Merelbeke heeft beste speelster en coach in huis: “Nu willen we nog de beste ploeg worden”

Met enkele maanden uitstel organiseerde de Koninklijke Belgische Korfbalbond zaterdag de online-editie van het Gala van de Gouden Korf. Naast enkele nevencategorieën ging het vooral om de vier hoofdprijzen, waarvan er twee naar Merelbeke gingen. Floriant leverde met Saar Seys (23) en Kevin De Waele (41) respectievelijk de beste speelster én de beste coach af. Bij de mannen moest Lars Courtens (25) enkel de ongenaakbare Jesse De Bremaeker voor zich dulden.

Voor de jonge Saar Seys was het bij de eerste nominatie meteen raak. “Ik wist dat ik een goed seizoen had gedraaid”, aldus de winnares van de Gouden Korf voor ‘Speelster van het Jaar’. “Maar dat gold ook voor Nikki Schilders en Liesbet Bollaerts, die deze prijs ook verdienden. Daarom had ik niet echt verwacht te winnen, al is dit toch een mooie binnenkomer. Ik heb deze trofee te danken aan onze collectieve aanvallende kracht. Van Floriant is bekend dat we aan de vrouwenkant offensief sterk zijn. Daar liggen ook mijn troeven”, besluit Seys, die als tweede in de topschuttersstand eindigde.

Jonge veulens

“Dat Floriant in elke individuele categorie hoog scoort, bewijst hoeveel progressie we de laatste jaren maakten onder Kevin”, gaat de aanvalster voort. “Elk seizoen slagen we erin een tikkeltje beter te presteren, zowel individueel als collectief. Van jonge veulentjes groeiden we intussen uit tot een team dat volwassen prestaties kan brengen, ook als het wat moeilijker gaat. In maart vorig jaar zouden we geschiedenis schrijven met de allereerste kwalificatie voor de kruisfinales. Corona gooide roet in het eten, maar met deze nog jonge ploeg gaan we nog eventjes door.”

Drie tweede plaatsen

De tweede Merelbeekse laureaat was Kevin De Waele, die de voorbije vier jaar al drie keer tweede werd in de categorie beste coach. Zaterdag kreeg de Zoerselnaar eindelijk zijn eerste Gouden Korf. De Waele haalde het met een straat voorsprong op Johannis Schot van zaalkampioen Boeckenberg. “Dit zijn niet de prijzen waar je als sporter van wakker ligt”, blijft De Waele nuchter. “Het is met Floriant dat we titels op ons palmares willen zetten. Eens je genomineerd wordt voor zo’n Korf, dan hoop je na drie tweede plaatsen toch wel eens te winnen.”

Quote Toen ik toekwam keken mensen raar op, toen we zeiden dat we kampioen wilden worden. Nu gelooft iedereen dat het kan Floriant-coach Kevin De Waele

Sinds De Waele bij Floriant arriveerde, evolueerde de club van degradatiekandidaat tot kanshebber voor de titel. Het succes op het Gala van de Gouden Korf is voor de coach een bevestiging van het goede werk. “Het is knap dat we die stap hebben kunnen zetten, maar we moet nog een volgende stap bij. Toen ik toekwam keken mensen raar op, toen we zeiden dat we kampioen wilden worden. Nu gelooft iedereen dat het kan. Met de Gouden Korven is gebleken dat onze leden bij de beste spelers horen, nu willen we nog de beste ploeg worden.”