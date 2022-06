Florian Vermeersch blikt vooruit op BK in Middelkerke: “De Moeren kunnen voor vuurwerk zorgen”

Florian Vermeersch (23) klokte donderdag op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Gavere de zesde chrono. Uiteraard hoopt de pion van Lotto-Soudal zondag in Middelkerke aan het einde van de BK-wegrit iets beter te doen.

“Dit was niet mijn beste tijdrit, slecht was het ook niet”, analyseerde de broodrijder uit Zaffelare kort na afloop. “Ik had wel een deftig gevoel tijdens deze wedstrijd. Eigenlijk is dit een parcours dat me moet liggen. Maar als je te snel van stapel loopt kan je stilvallen en je ritme verliezen.”

Goed doseren dus. Zondag wacht een andere opdracht: de BK-wegrit. Bij Lotto-Soudal hebben ze sedert dit jaar met Arnaud De Lie een wapen in de spurt. Niemand zegt dat het nationale kampioenschap zondag in Middelkerke op een sprint zal uitdraaien. “Volgens de weersvoorspellingen van begin deze week wordt zondag regen en wind verwacht”, ging Vermeersch verder. “Als dat zo is kan dat tijdens de twee passages in de Moeren vuurwerk geven. Bovendien zijn er veel open stukken langs de kust. Het peloton kan dus best in stukken liggen.”

BK altijd vreemd

Allerlei scenario’s kunnen worden voorspeld. Elk team zal met een strijdplan aan de start komen. “We gaan eerst kijken hoe hard zondag gekoerst wordt”, ging Vermeersch verder. “Uitvissen ook waar de andere grote ploegen op aansturen. Draait het BK uit op een sprint zal ik werken voor Arnaud De Lie. Maar dat wil niet zeggen dat ik zelf geen kampioen kan worden. Een Belgisch kampioenschap is altijd een vreemde koers. Het kan alle kanten uit. In Middelkerke is het parcours volledig vlak. Dat was het een paar jaar geleden in Antwerpen (2017, red.) ook. Toen werd een sprint voorspeld, maar gingen ze met een vijftal naar de streep.”

En haalde Oliver Naesen het voor Sep Vanmarcke, Jasper Stuyven, Jens Keukeleire en Nathan Van Hooydonck. Na het BK wacht Vermeersch een nieuwe uitdaging. Hij rijdt zijn eerste Ronde van Frankrijk, na de Vuelta 2021 z’n tweede grote ronde. Vermeersch’ belangrijkste opdracht in de Tour wordt ploegmaat Caleb Ewan aan een ritzege helpen. Samen met Frederik Frison, Brent Van Moer en Reinhard Janse van Rensburg hoort hij tot de sprinttrein van de Australische pocketspurter.