Florian Le Joncour (RWDM) na nederlaag tegen titelconcurrent Beveren: “Ontgoocheld, maar er is geen reden tot paniek”

voetbal - challenger pro leagueDe titelstrijd in de Challenger Pro League is weer helemaal open nadat RWDM de topper op het veld van concurrent Beveren met 2-1 heeft verloren. Van vijf minuten concentratieverlies kort na de rust maakte de thuisploeg gebruik om een 0-1-achterstand om te buigen in een 2-1-voorsprong. Die tik is de Brusselse club niet meer te boven gekomen.

Ondanks de 3-1-zege een week eerder tegen Lierse wijzigde trainer Vincent liefst drie spelers in zijn basisploeg. Ferraro, Gécé en Biron kwamen in de plaats van Vorogovsky, Oyama en Botella. Biron aan de aftrap brengen is een begrijpelijke wissel, maar Vorogovsky en Oyama aan de kant laten voor Ferraro en Gécé is opmerkelijk(er). Ferraro leidde met een dieptepas wel de 0-1 in, maar voor het overige had hij het bijzonder moeilijk om zijn belagers af te stoppen. Vorogovsky heeft tijdens zijn invalbeurt van tien minuten voor meer dreiging gezorgd dan Ferraro in tachtig minuten.

Bij de rust had RWDM virtueel negen punten voorsprong op Beveren en zat het met anderhalf been in de hoogste voetbalklasse. Maar een match duurt negentig minuten en de realiteit voor de Brusselaars is dat het Beveren na de zege ziet naderen tot op slechts drie punten. Het is overigens de eerste keer dit seizoen dat RWDM na een voorsprong alsnog de boot is ingegaan.

Herpakken tegen Club NXT

Florian Le Joncour was enorm ontgoocheld na afloop.

“We waren naar hier gekomen om de drie punten te pakken. Onze start was goed met nog voor het kwartier de 0-1-voorsprong. We kwamen zelden in de problemen ook al waren er in het derde kwartier wel wat hete standjes voor ons doel. Jammer dat we kort na de rust snel twee doelpunten incasseerden, want ze waren zeker te vermijden. We hebben geprobeerd om nog minstens één punt uit de brand te slepen, maar we gingen daarbij vaak te overhaast te werk, waardoor we veel afval hadden in ons spel en de combinaties er niet meer uitkwamen.”

De centrale verdediger blijft echter strijdvaardig.

“We staan nog altijd aan de leiding en hebben nog meer gewonnen matchen. Er is geen reden tot paniek. Iedereen kan eens verliezen. Nu is het een kwestie van ons te herpakken en opnieuw een mooie reeks neer te zetten. Te beginnen met nu zondag tegen Club NXT. Ook al is dat makkelijker gezegd dan gedaan, want Brugge is de Promotion Play-Offs gestart met een zes op zes.”

SK Beveren: Reus, Vukotic, Wuytens, Corryn, Verstraete (84’ Van Damme), Hrncar, Everton, Bateau, Nsimba (69’ Ngom), Coopman (46’ Mbokani), Barry (90’ Filipovic).

RWDM: Defourny, Heris (88’ Sankhon), O’Brien, Le Joncour; El Ouahdi (79’ Vinicius), Ferraro (79’ Vorogovskiy), Gécé (46’ Oyama), De Sart, Challouk (73’ Botella), Hazard, Biron.

Doelpunten: 13’ Challouk (0-1), 50’ Nsimba (1-1), 55’ Hrncar (2-1)

Geel: Hrncar, Vukotic, Hazard, Everton, Ngom, Botella

Rood: 86’ Van Damme.

Scheidsrechter: Verboomen.

Toeschouwers: 4.000