Florian Le Joncour (RWDM) matchwinnaar tegen FCV Dender: “Eén van mijn mooiste doelpunten uit mijn carrière”

“Never change a winning team”, daar houdt trainer Vincent Euvrard geen rekening mee. Het is geweten dat de RWDM-coach een basisploeg opstelt waarvan hij denkt dat die de beste is om de tegenstander van dat moment te bekampen. In vergelijking met de 3-0-zege tegen Lierse waren er weer twee wissels, waarvan één noodgedwongen. De geblesseerde Biron (adductoren) werd vervangen door Smeets en De Sart moest zijn basisplaats afstaan aan Barreto, die mocht spelen in afwachting van een definitieve uitspraak na zijn rode kaart tegen Beveren.

Wereldgoal à la Van Basten op EK 1988

“We wisten op voorhand dat de trip naar Dender niet makkelijk ging worden”, verklaarde Le Joncour na afloop. “De coach had ons hiervoor meermaals gewaarschuwd. Door het kleine veld en het compacte spel was er nauwelijks ruimte om een gaatje te vinden in de defensie van Dender. Maar ons geduld werd beloond. Weliswaar na een stilstaande fase, waar we heel sterk op zijn. Mijn doelpunt was heel mooi, wellicht één van de mooiste uit mijn carrière tot dusver. Er was natuurlijk een grote dosis geluk mee gemoeid, want ik mag dat nog negen keer proberen, wellicht zou het me niet meer lukken. Belangrijkste is dat we gewonnen hebben en aan de leiding blijven. Nu kunnen we met het nodige vertrouwen toeleven naar de bekerwedstrijd tegen Kortrijk van aanstaande donderdag.