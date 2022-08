Florian Le Joncour en RWDM willen niet falen: “Thuis tegen Dender moeten we vol voor de zege gaan”

voetbal challenger pro leagueNa het gelijkspel op Virton is RWDM gebeten om sportieve revanche te nemen in de derby tegen Dender, dat op speeldag 1 met 1-4-cijfers de boot inging tegen Lommel. “We hebben veel geleerd uit de match tegen Virton”, verklaart Florian Le Joncour. “Voor eigen volk mogen we met niets minder dan de zege tevreden zijn”, zegt de verdediger.

Met de 1-1 kwam RWDM goed weg op Virton, want het kon pas in de toegevoegde tijd scoren. “Op basis van het spel een niet gestolen punt”, vindt Le Joncour. “Maar het was niet meteen onze beste match ooit. Er kunnen nog veel dingen beter. Bal beter in de ploeg houden, minder ruimte tussen de linies laten en iets meer kansen afdwingen”, stelt hij terecht.

Tegen Dender wordt verwacht dat de drie punten thuis worden gehouden. “Makkelijker gezegd dan gedaan, want Dender zal iets willen rechtzetten na hun nederlaag. Voor eigen volk mogen wij echter niet falen als we de clubambities willen waarmaken.”

Opletten tegen beloftenploegen

Bryan Smeets is benieuwd naar wat de beloftenploegen zullen brengen. “Ik ben naar RWDM gekomen om grote matchen re spelen voor veel volk en om veel zeges te pakken. Ik weet niet of de beloftenploegen van de 1A-clubs in deze filosofie passen. Maar vorige week hebben ze bewezen dat ze kunnen voetballen. Jong Genk won overtuigend tegen Lierse. Het wordt dus opletten tegen zulke ploegen.”

Trainer Euvrard kan weer een beroep doen op Heris, die hersteld is van een blessure. Olivier N’Zi is dan weer speelgerechtigd geraakt voor Dender. El Ouahdi’s enkelblessure geneest vlot, maar de flankspeler is nog niet inzetbaar. “Hopelijk kunnen we volgende week enkele dossiers concreet afronden zodat ik meer mogelijkheden heb qua wissels en tactiek. Onze mentale weerbaarheid is alvast een sterk wapen. Dat hebben we tegen Nancy en Virton getoond door een achterstand telkens om te buigen in een gelijkspel”, stelt Euvrard met genoegen vast.

