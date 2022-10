Flitsende Ridwane M’Barki helpt FCV Dender tegen Club NXT aan eerste thuiszege

Dender-coach Van Acker verraste door M’Barki en Rowell aan de aftrap te brengen. Rajsel en Cukur vielen naast de ploeg. M’Barki was vorig seizoen één van de smaakmakers van de blauwhemden, maar viel tot dusver in de Challenger Pro League op de wedstrijd op RWD Molenbeek na steevast naast de ploeg. De spits met Marokkaanse roots bewees meteen dat hij een hoger niveau zeker aankan. Met zijn snelheid was hij een gesel voor de jonge Brugse defensie. Vroeg in de wedstrijd nam hij na een dieptepass van Hens zijn rechtstreekse opponent Cuevas in snelheid en trapte de bal los in de kruising. Marzo kwam na prachtig voorbereidend werk van M’Barki tweemaal dicht bij een tweede doelpunt. Eerst besloot de rechterflankspeler rakelings naast en even later trof hij de paal. Brugge kon daar bijzonder weinig tegenover stellen, maar tussendoor stelde Homma op een lange bal van Spileers bij de eerste schaarse tegenprik met een mooie plaatsbal wel gelijk. Intussen had Club NXT-coach Hayen zijn backs Cuevas en De Roeve van kant gewisseld, maar ook de laatste kreeg geen vat op M’Barki. Op slag van rust kreeg Dender voor zijn constant overwicht loon naar werken. Marzo kopte zijn derde kans van de namiddag raak na assist van wie anders dan M’Barki.