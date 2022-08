Fleur Pauwels (KRC Genk Ladies) legt de lat hoog: “Goede start nemen en met die flow de confrontatie met de toppers aangaan”

KRC Genk Ladies nam een prima competitiestart en pakte op de openingsspeeldag een verdiende driepunter in Woluwe. Met Chiara Wielockx, Romy Camps en Luna Vanzeir telde Genk meteen drie nieuwkomers in de basis. De concurrentie neemt toe. “Concurrentie moet er zijn”, zegt Fleur Pauwels. “Als team wordt je daar enkel sterker van. Iedere week zal je top moeten zijn, anders staan er anderen klaar om je positie over te nemen. Zo kun je het niveau van de club omhoog krikken. Net zoals we nu reeds profiteerden van onze zware voorbereiding. Met een goede basisconditie kom je al een heel eind.”

AA Gent niet onderschatten

Gezonde ambitie tonen

KRC Genk Ladies zorgde vorig seizoen met een schitterende tweede seizoenshelft en een fraai PO1-parcours voor een geslaagd seizoen. Genk wil verder groeien en nieuwe stappen zetten. Wat zijn de speerpunten dit seizoen? “We willen op zijn minst even goed doen als vorig jaar. PO1 halen is een must. Waarom niet mikken op een plaats in de top drie en als het kan mee doen in de titelstrijd. Dit is misschien te hoog gegrepen, maar als club moet je ambitie tonen. Een goede competitiestart is belangrijk. Met confrontaties tegen Gent, Charleroi en Aalst treffen we haalbare opdrachten. Eerste doel is zoveel mogelijk punten pakken, zodat we in een goede flow de toppers kunnen bekampen. Doel voor mezelf? Opnieuw kansen krijgen bij de Red Flames en die ook grijpen”, besluit Fleur Pauwels.