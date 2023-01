Fleur Moors ziet podiumplaats verloren gaan na technisch probleem: “Toch blij dat ik cross uitgereden heb”

Veldrijden meisjesFleur Moors (Pauwels Sauzen-Bingoal) stond voor het eerst dit seizoen niet op het podium in een wereldbekercross voor juniors. De Bocholtse werd pas zevende nadat ze drie van de vier ronden in strijd was voor de tweede plaats. “Ik kwam in de voorlaatste ronde ten val in de kuil waarna mijn versnelling blokkeerde. Daarna moest ik ook nog van schoenen wisselen en toen kon ik het vergeten”, vertelt Moors.

Er viel bij de meisjes-junioren weinig te beginnen tegen de Nederlandse Lauren Molengraaf die na de eerste ronde al een voorsprong van een halve minuut had op Fleur Moors. “Ik was nochtans het snelste weg, maar het was meteen duidelijk dat Molengraaf ook vandaag de beste was”, zegt Moors die ziek werd in de aanloop naar Zonhoven. “De voorbereiding was niet ideaal, ik stond zeker niet met grote ambities aan de start. Op het einde viel ik ook wat terug, allemaal gevolg van mijn slechte week.”

Schoenen wisselen

Het zag er bij het ingaan van de slotronde nochtans goed uit voor Moors die op bijna één minuut van Molengraaf op weg leek naar de tweede plek. “Ik was zelf een beetje verrast, maar in de voorlaatste ronde liep het mis in de kuil. Ik denk dat ik wat te hevig was waardoor ik op het vlakke onderuit ging. Schakelen lukte niet meer en tot overmaat van ramp moest ik van schoenen wisselen. Ik stond heel lang in de box en ja, het podium was weg. Maar goed, het resultaat valt wat tegen, maar ik sta hier toch met een goed gevoel.”

Podium op BK

Moors start volgende week als één van de favorieten in het BK. Topfavoriet? “Een van de favorieten (lacht), maar voor minder dan een podiumplaats trek ik niet naar Lokeren. Ik verwacht een mooie strijd. Maar eerst mezelf verzorgen zodat ik in prima vorm naar het kampioenschap kan gaan.” Anna Vanderaerden, de tweede Limburgse in Zonhoven, eindigde op de 26ste plaats. “Een resultaat waarmee ik kan leven”, vertelt de Lummense na haar eerste wereldbekercross. “Het was zwaar, heel zwaar zelfs. We moesten veel lopen, meer dan ik had verwacht. Ik stond trouwens niet helemaal fit aan de start. Maar ik ben toch tevreden met mijn cross. Op naar het BK waar ik voor de top vijf ga.”