Fleur Moors ziet belangrijke concurrente afhaken voor het BK

Veldrijden juniores vrouwenFleur Moors (Pauwels Sauzen-Bingoal) liet na de wereldbekercross in Zonhoven weten dat ze tijdens het BK een mooie strijd verwachtte. Onder meer met uittredend kampioen Xaydée Van Sinaey, maar die geeft forfait voor de titelstrijd. Daarmee stijgen de kansen van de Bocholtse die met Lore De Schepper wel een andere favoriet naar voor schuift. Die eindigde in Zonhoven voor haar, maar alleen omdat Moors met pech af te rekenen had.

Het blijft snel gaan voor Moors, want bijna anderhalf jaar na haar eerste optreden op het internationale niveau, wordt ze al bij de leading ladies van het Limburgse veldrijden vernoemd. Een uitspraak die je niet uit haar eigen mond zal horen, want daarvoor is de Noord-Limburgse te bescheiden. Terecht overigens want ondanks haar prachtige parcours, beseft Moors maar al te goed dat het wachten is op een echte prijs om er helemaal te staan. Een Belgische driekleur bijvoorbeeld.

Uitzieken

Dat kan zaterdag gebeuren als ze in haar tweede nationale kampioenschap veldrijden de titel pakt. Een medaille heeft ze na het zilver van vorig jaar al wel, goud is dus de enige optie om beter te doen. “Ik hoop vooral dat ik tegen het BK weer helemaal fit ben”, vertelt Moors die in de aanloop naar de wereldbekercross in Zonhoven ziek was. “De microben zaten in ons huis, de hele familie heeft er van gehad. Zonhoven leverde niet het resultaat op waarop in gerekend had, vooral omwille van pech, maar ik ben toch tevreden dat ik de wedstrijd uitgereden heb.”

Topfavoriet

Door het forfait van Xaydée Van Sinaey is Moors, of ze dat nu wil of niet, topfavoriet voor het BK. Met uitzondering van Lore De Schepper, in Zonhoven zesde en dus vlak voor Moors, lijkt er niemand in staat om de Bocholtse van de titel te houden. Als dat lukt, dan zal Moors nog meer in de belangstelling komen van andere teams. Met het profiel veldrijder-wegrenster is ze immers een gedroomde pion voor bijvoorbeeld de teams uit de stal van de broers Roodhooft. Moors bewees de voorbije maanden trouwens al dat ze ook op de weg perfect haar vrouwtje kan staan: negende op het BK en twaalfde op het WK in Australië.

