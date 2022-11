Fleur Moors spoelt EK-kater door met winst in Kortrijk: “Nu focussen op de kampioenschappen”

Veldrijden meisjes-juniorenFleur Moors (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft haar eerste overwinning van het seizoen beet. De Bocholtse was de beste in de juniorencross in Kortrijk. Daarmee spoelt ze haar forfait voor het EK in Namen door. “Het heet toch wel even diep gezeten. Ik verwachtte veel van het Europees kampioenschap, de valpartij heet pijn gedaan. Letterlijk en figuurlijk”, vertelt Fleur Moors die de komende weken de cross en haar studies moet combineren.

De juniorenwedstrijd in de Urban Cross in Kortrijk kon slechts rekenen op dertien deelneemsters, maar dat Fleur Moors een zorg wezen. De 17-jarige Noord-Limburgse domineerde de cross en aan de meet had ze een voorsprong van anderhalve minuut op de Tsjechische Vanda Dlaskova. “Het was inderdaad geen al te zware opdracht. Maar goed, winnen is winnen en deze overwinning is voor mij een mooie opsteker na het gemiste EK”, zegt Moors die in Namen forfait moest geven na een valpartij tijdens de laatste training.

Vrije week na EK

“Die val en vooral het missen van het EK hebben even door mijn hoofd gespookt. Ik wist dat ik met goede benen aan de start zou staan en zeker een kans maakte op een goed resultaat. Gelukkig had ik na het kampioenschap een vrije week ingepland. Er was dus tijd om alles op een rijtje te zetten.” Moors bleef een weekje van de fiets om daarna in de Superprestigecross in Merksplas knap dertiende te worden tussen de profs.

Drukke decembermaand

De overwinning in Kortrijk is geen echte verrassing want Moors was de best geplaatste deelnemer aan de start en dat bewees ze ook tijdens de cross door de rest van het pak op afstand te rijden. Ze lijkt dus klaar te zijn voor de drukke decembermaand. “Het wordt inderdaad een stevige kluif, maar niet alleen omdat ik verschillende crossen rijd, maar ook omdat ik de competitie moet combineren met mijn examens. Ik hoop een goed evenwicht te vinden.”

De eindejaarsperiode is ook de laatste rechte lijn naar de kampioenschappen. Te beginnen met het BK waar ze één van de favorieten is. De enige misschien wel. “Dat denk ik niet. Xaydee Van Sinaey is ook sterk bezig. Ik zou el heel graag de titel pakken”, aldus Moors die daarna revanche wil nemen op het WK in Nederland. “Dat wordt zo goed als zeker een kopie van het EK. Dat is een mooie kans om de puntjes op de i te zetten.”

