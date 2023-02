Fleur Moors pakt twaalfde plaats op het WK in Hoogerheide: “Toch wel wat teleurgesteld”

Veldrijden EK meisjesGeen medaille voor Fleur Moors die op het WK in Hoogerheide twaalfde werd. Haar start was nochtans goed, maar na de eerste ronde zakte de Bocholtse weg. Geen podium of medaille dus voor Moors. “Ik was vandaag gewoon niet goed genoeg. Mijn voorbereiding was ook niet top”, vertelt Moors die sinds nieuwjaar geen al te beste periode kende. “De voorbije dagen liep het iets beter, maar vandaag was ik gewoon niet bij de les.”

Het WK bij de meisjes-junioren leverde niet het verwachte scenario op. De Nederlandse topfavoriete Lauren Molengraaf kreeg af te rekenen met materiaalpech en een valpartij waardoor ze in de slotfase niet meer kon meedoen voor de prijzen. “Ik zag haar lijden, erg om als topfavoriete zo te moeten afzien”, zat Fleurs Moors na afloop in met de Nederlandse. Over haar eigen prestatie was de Noord-Limburgse duidelijk: “Niet goed genoeg vandaag.”

Vormdip

In het begin van de wedstrijd deed Moors wel mee voor de prijzen. Ze dook als derde het veld in, maar al snel voelde ze dat ze niet de benen had om mee te doen voor het podium of de ereplaatsen. “Waarom? Sinds de wedstrijd in Zolder loopt het niet al te best. Ik bleef op zoek naar mijn beste vorm. Ook de combinatie met de examens waren zwaar. Ik had in de eindejaarsperiode echt wel een dipje. Tel dat op en dan krijg je een situatie die niet ideaal is.”

Valpartij

In de aanloop naar de wereldbekercross in Besançon kwam Moors ten val waardoor ze paste voor de laatste wereldbeker. “Die valpartij was ook een spelbreker. Net op het moment dat de opbouw naar het WK in een stroomversnelling komt”, aldus Moors die niet verrast is met de Canadese tweelingzussen Isabella en Ava Holmgren op één en twee. “Ik ben heel blij voor hen. Het zijn twee sympathieke rensters die voor een knalprestatie gezorgd hebben.”

De kampioenschappen hebben Fleur Moors dit seizoen een Belgische trui opgeleverd, maar op internationaal vlak lukte het niet. Moors zag het EK in Namen door de neus geboord als gevolg van een valpartij, het WK vond helaas plaats op een offday. Toch mag ze terugblikken op een mooi seizoen met podiumplaatsen in Tabor en Maasmechelen en winst in Kortrijk.