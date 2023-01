Fleur Moors pakt haar eerste Belgische titel: “Genieten van deze trui”

Vorige week stond ze nog ziekjes aan de start van de wereldbekercross in Zonhoven, maar in de aanloop van het BK gooide Fleur Moors alle ziektekiemen van zich af. Haar voorbereiding liep perfect, maar de vele regen vroeg toch om een aangepaste aanpak. “Ik ben op vrijdag het parcours komen verkennen. Samen met coach Tom de Kort die me de goede rijlijnen heeft getoond. Geen overbodige verkenning trouwens, want op het loodzware parcours, was het vooral zaak om niet al te veel fouten te maken. Dat is trouwens goed gelukt”, vertelt Moors.

Geen fouten maken

Ondanks een perfecte start en meteen in pole-position, duurde het toch even voor Moors zeker was van haar zaak. “De kloof bleef lange tijd tien tot vijftien seconden. Op dat moment was er niks zeker en ja, dan ben ik wel een beetje gefrustreerd. Maar ik wist dat ik me niet mocht laten opjagen want dan loert een foutje snel om de hoek. Ik denk dat ik één keer een schuiver gemaakt, maar toen was mijn voorsprong al groot genoeg. Al was er van rusten geen sprake, want op het loodzware parcours was het voortdurend alles geven. In de slotfase heb ik wel kunnen genieten van het kampioenschap.”

WK-podium

Moors kon in Lokeren rekenen op de steun van leerkrachten van het Biotechnicum, haar Bocholtse school. De komende dagen zal ze daar trouwens niet te zien zijn, want op maandag vertrekt ze met haar team op stage naar Spanje. Volgend weekend rijdt Moors er ook de wereldbekercross in Benidorm en dat is een al meteen een goede test voor het WK van begin februari in Hoogerheide. Stuurt Moors haar regenboogambities bij na haar Belgische titel? “Ik ga voor een podiumplaats. De favorietenrol is voor de Nederlandse Lauren Molengraaf, al kan er de komende weken natuurlijk nog veel gebeuren.”