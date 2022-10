Fleur Moors knap tweede in Maasmechelen, Arne Baers net in de top tien

Veldrijden wereldbekerDe eerste wereldbekercross in Maasmechelen leverde geen Limburgse overwinning op. Daarvoor werd het meest in de richting van Fleur Moors gekeken. De Bocholtse leverde een mooie strijd met de Nederlandse Lauren Molengraaf, maar ze kwam in de slotfase net te kort. Het leverde haar een knappe tweede plaats op. Arne Baers deed het een stuk beter van vorige week in Tabor en eindigde op de negende plaats.

Fleur Moors liet in Maasmechelen haar beste prestatie in een wereldbekercross noteren. Zoals verwacht werd het in de schaduw van de schachtblokken een duel met Lauren Molengraaf. De Nederlandse nam voorsprong, maar Moors reed het gat dicht? “Dat is me één keer gelukt, maar ik heb toen alles moeten geven en dat heb ik achteraf gevoeld. In de slotfase lukte het met niet meer om de achterstand goed te maken”, vertelt Moors. “Tweede was vandaag het hoogste haalbare.”

Focus op EK

De nieuwe podiumplaats biedt mooie perspectieven voor het EK van volgend weekend in Namen. Daar wordt Moors het speerpunt van de Belgen. In allicht opnieuw een duel met de Lauren Molengraaf. Hoe hoopt ze de kloof te kunnen dichten “Mijn best doen, hé (lacht). Ik heb geen speciale trainingen meer voorzien, ik werk gewoon mijn programma af. Ik start trouwens zonder druk. Molengraaf is favoriet, ze kan alleen maar verliezen. En ik? Tja, beter doen dan Maasmechelen is winnen, hé.”

Tevreden Baers

Arne Baers ging in Maasmechelen op zoek naar de top tien nadat hij vorige week in Tabor op de twaalfde plaats eindigde. De Palenaar was deze keer beter weg en reed een sterke wedstrijd die hem de negende plaats opleverde. “Ik heb er vandaag alles uitgehaald”, klonk het bij een tevreden Baers. “Ondanks het ontbreken van een terril zoals in Beringen, was het best een pittige wedstrijd. Veel draaien en keren en dat op een ondergrond die niet altijd even goed berijdbaar was. Maar goed, dat was voor iedereen het geval.”

Baers kijkt met belangstelling naar het EK van volgend weekend in Namen, maar eerst rijdt hij nog de Koppenbergcross. Bekend terrein want hij pakte er in 2019 de winst bij de juniors. “Het wordt een ander verhaal nu. Ik won toen in de regen, daar is dinsdag geen sprake van”, aldus Baers die hoopt enkele plaatsen op te schuiven. “Als ik dinsdag opnieuw beter scoor en in Namen lukt dat ook, dan zou ik wel eens een mooi EK kunnen rijden.”