Fleur Moors is klaar voor het EK: “De trui pakken? Ik wil vooral genieten van de cross”

Het wielersprookje van Fleur Moors begint stilaan uit verschillende hoofdstukken te bestaan. Terwijl de Belgische vrouwen komend weekend bij de profs en de beloften zo goed als zeker tevreden moeten zijn met een bijrol, doet Moors in Namen wel mee voor de prijzen. Goed nieuws dus voor de vrouwencross die na Sanne Cant en Laura Verdonschot nood heeft aan nieuwe namen. Al had niemand dik anderhalf jaar geleden van Fleur Moors gehoord.

“Het gaat inderdaad heel snel. Ik vind het zelf nog altijd verrassend, hoor”, lacht Moors die intussen al een deel een kampioenschap aan de andere kant van de wereld reed, maar dit weekend op amper 200 km van haar woonplaats aan de slag moet. Vorige zondag reed ze in Maasmechelen nog dichter bij huis. “Dat was een mooie cross met heel wat bekenden langs het parcours. Ik zag leden van de fietsclub waar het voor mij allemaal begonnen is en ook de directeur van mijn school was van de partij.”

Kloof gedicht

In Namen kan Moors rekenen op de Belgische fans en die krijgen de opdracht haar voorbij de Nederlandse topfavoriete Lauren Molengraaf te schreeuwen. Molengraaf en Moors reden een jaar geleden ook al in Namen, de Nederlandse reed toen vierenhalve minuut sneller dan Moors. Intussen heeft de Noord-Limburgse die kloof helemaal gedicht. “Toch blijft Lauren de grote kanshebber op goud”, aldus Moors die haar plannetje klaar heeft. “Ik wil de technische stroken voor mijn rekening nemen. Daar kan ik het verschil maken. Op voorwaarde dat ik geen fouten maak.”

Is een EK zonder medaille een mislukking? “Voor mij niet. Ik ben bijna twee jaar aan de slag in het veld, je kan me dus niet betichten van genoeg ervaring (lacht). Neen, als ik zaterdag naast de prijzen grijp, dan is dat geen ramp. Natuurlijk wil ik de trui pakken, maar ik wil nog meer van de cross genieten. Ja, ik ben daar hele nuchter in. Je zal me niet snel euforischer zien.”