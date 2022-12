Fleur Moors is beste Belgische in de wereldbeker in Val di Sole en steekt neus uitdrukkelijk aan het venster

VROUWENVOETBAL EERSTE NATIONALE Sien Vandersan­den en KRC Genk Ladies sluiten 2022 af met negen zeges en derde plaats in de rangschik­king: “We mogen fier zijn op dit schitte­rend parcours”

Het gaat KRC Genk Ladies momenteel voor de wind. De Genkies wonnen hun laatste wedstrijd voor de winterstap tegen Woluwe, bezetten een derde plaats in de rangschikking en plaatsten zich voor de halve finale van de Beker van België. Weinigen hadden voor het seizoen zulk succesvol parcours durven voorspellen. Enig minpuntje in dit mooie verhaal is de zware kwetsuur van Janne Geers, die met een zware knieblessure out is voor de rest van het seizoen. “Onze sterkte? We zijn een hechte vriendengroep die week na week voor elkaar door het vuur gaat”, zegt Genk Ladies-kapitein Sien Vandersanden.

17 december