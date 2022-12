Fleur Moors in top twintig in Zolder: “Genoten van de supporters langs het parcours”

Veldrijden junioresFleur Moors (Pauwels Sauzen-Bingoal) reed met een grote glimlach over de meet in Zolder. De Bocholtse werd er negentiende, netjes in het spoor van onder meer Yara Kastelijn. Moors kon op het circuit van Terlaemen rekenen op de steun van heel wat supporters. “Dat was duidelijk te horen”, lacht Moors. “Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Het was een pittige cross, snel ook, maar na een pauze van anderhalve week, pikte ik toch weer aan met de goede resultaten.”

Fleur Moors was de voorbije drie crossen aan de slag in de wereldbeker, waar ze met een tiende plaats in Dublin toonde dat ze stilaan de kloof met de top aan het verkleinen is. De nog maar altijd zeventienjarige Noord-Limburgse heeft nog tijd en forceren heeft geen zin, maar ze zet zich intussen wel voorzichtig in het spoor van Alicia Franck en Laura Verdonschot. De kloof bedraagt nog meer dan een halve minuut, maar op een snelle cross zoals in Zolder, is dat meer dan een goed resultaat. “Ik had een snelle cross verwacht, maar de snelheid lag nog veel hoger dan gedacht.”

Favoriet voor het BK

Eerste juniore was Moors niet, die eer ging naar de Nederlandse Lauren Molengraaf, allicht de belangrijkste uitdaagster van Moors voor het WK van begin februari in Nederland. Omdat ze het EK in Namen in laatste instantie miste, hoopt de Bocholtse op revanche tijdens de regenboogstrijd. Die is pas voor over een dikke maand, eerst is er nog het BK in Lokeren. Wie gaat Moors daar van de titel houden? “Ik kan er wel een paar noemen, hoor”, lacht Moors. “Shanyl De Schoesitter en Xaydee Van Sinaey bijvoorbeeld.”

Graag op de sneeuw

Moors kiest in de aanloop naar de kampioenschappen alvast niet voor een dubbel programma. Geen Diegem of Baal dus, ze rijdt opnieuw in Herentals. “Daarna staat Zonhoven op het programma, de laatste afspraak op weg naar het BK.” Geen juniorenwedstrijden meer, ook een bewuste keuze. “Klopt. Ik rijd graag tussen de profs. Ik voel daar geen druk en ik kan er veel leren. Ja, ogen open en goed opletten”, aldus Moors die intussen haar geprefereerde omloop heeft. Al zal ze er niet zo vaak mee te maken krijgen. “Dat is zo, maar de besneeuwde omloop in Val di Sole was echt te gek. Je kon er echt de uitersten opzoeken.”

