Fleur Hooyberghs verlengt Vlaamse polsstoktitel: “Dit geeft mijn motivatie een enorme boost”

atletiekFleur Hooyberghs heeft zaterdag in Merksem met succes haar Vlaamse titel in het polsstokspringen verdedigd. Ze zweefde over 4m04. Na een lange periode van gesukkel met haar achillespees doet het haar veel deugd dat ze weer 4m-sprongen uit haar stokken krijgt.

Het ging vlotjes voor Hooyberghs, die zich telkens bij haar tweede poging over 3m75, 3m90 en tot slot 4m04 hees. “Het ging zeer goed”, sprak de blije winnares. “Het was al mijn vierde wedstrijd van het seizoen. De eerste wedstrijden dienden vooral om weer wat ritme en vertrouwen op te doen omdat ik heel lang out was met een achillespeesblessure. Nu begint eindelijk alles opnieuw in de juiste plooi te vallen. Het ritme en het gevoel zitten goed en dat doet veel deugd.”

“Het was op het einde een beetje zoeken naar de juiste stokken, maar uiteindelijk geraakte ik over 4m04. Daar ben ik enorm blij mee. Het is de eerste keer sinds juli vorig jaar dat ik nog eens over de 4m ben geraakt. Dit geeft mijn motivatie een enorme boost. Het is mooi dat de hoogtes weer in stijgende lijn gaan.”

Er zit duidelijk nog rek op haar prestaties. “Technisch moeten mijn sprongen nog veel beter kunnen. Ik merk dat ik soms in mijn oude fouten herval en dat moet ik vermijden. Nu hoop ik om richting de 4m20 te gaan. We zullen zien hoe hoog ik geraak en waar ik zal stranden.”

De 21-jarige kinéstudente uit Arendonk wil in de eerste plaats blessurevrij blijven. “De blessure is onder controle, maar ik moet waakzaam blijven. Het is iets waar ik heel mijn carrière rekening mee zal moeten houden. Maar voorlopig heb ik er gelukkig geen last van.”

Niet toevallig sprong de ze vorig jaar haar record van 4m16 op de Nacht van de Atletiek. “Dat was een geweldige ervaring. Het geeft me altijd een boost om te springen in wedstrijden met veel sfeer en veel publiek. Daarom ga ik proberen om toch wat meer internationale meetings mee te pikken in zoverre dat te combineren valt met de examens.”

Hooyberghs studeert in Gent waar ze ook veel van haar trainingen afwerkt.

Derde jaar op rij

Bij de heren haalde Van Nuffelen voor het derde jaar op rij de titel binnen. De bij DCLA aangesloten Hulshoutenaar deed dat met een zeer hoge sprong van 5m41. Met die prestatie wipt hij naar de tiende plaats aller tijden in België. “Het voelde fantastisch om over die 5m41 te gaan”, glunderde hij. “Het was mijn beste sprong ooit. Ik denk dat ik op training al heb laten zien dat ik zoiets in me had. Dat er nu die hoogte is uitgekomen, is super. Het geduldig stap voor stap voortwerken op training heeft geloond. Eindelijk.”

Tot twee keer toe ging hij hoger dan zijn vorige recordhoogte van 5m21. “Bij mijn eerste poging geraakte ik over 5m30 en ook 5m41 ging van de eerste keer. Niet slecht. Hoe ik dit verklaar? Het is voor een groot stuk een combinatie van een langere aanloop met straffere en langere stokken. We hebben echt een hele mooie serie stokken aangekocht. De bedoeling is nu om te bevestigen en naar haar hogere hoogtes te gaan. Eens je een record hebt gesprongen, wil je altijd weer hoger. Dus, waarom niet mikken op 5m50? Ik kan zeggen dat mijn seizoen al redelijk geslaagd is, maar nog wat hoger mag altijd.”

