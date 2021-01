Flandriencross is thuiswedstrijd voor Meg De Bruyne: “Het parcours kent geen geheimen meer”

Technische omloop

Hoe schat Meg De Bruyne het parcours in. “De cross in Hamme heeft quasi alles in huis wat in het moderne veldrijden verwacht wordt. Het traject werd lichtjes gewijzigd, zodat men het in coronatijden gemakkelijker kan afsluiten voor het publiek. De trappen en de balken zijn aangelegd. Op die stukken zal er moeten gelopen worden, maar het grootste deel van de cross zullen we op de fiets zitten. Mij maakt het niet veel uit. Wie mijn favorieten zijn? Mountainbikers hebben wel wat voordeel. Er zijn enkele hoge bochten en er is een afdeling met wortels. Mountainbikers zijn dat wat meer gewoon. Mathieu van der Poel heeft in het verleden altijd gezegd dat hij graag naar Hamme kwam. Voor hem is dit parcours dan ook een speeltuin. Bij de dames schat ik Ceylin Alvarado hoog in. Ze is een vinnig type. Dat kan haar voordeel zijn.”