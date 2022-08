Flanders Cup Lier: Elise Mehuys spurt naar baanrecord van 23.60 op de 200m

Na een reeks beresterke 100m-wedstrijden (11.53, 11.48, 11.48 en 11.52 op haar laatste vier meetings) wilde Mehuys eens kijken wat ze op de dubbele hectometer waard was. Ze haalde het vrij vlot voor een drietal buitenlandse spurtsters in 23.60. “Ik wilde heel graag mijn persoonlijk record verbeteren, maar het werd een evenaring”, reageerde atlete uit Lier. “Ik had op een iets snellere tijd gehoopt, maar een tweede doel was om het pisterecord te pakken en dat is wel gelukt. Het stond op 23.82 en daar ben ik toch onder gegaan. Ik vind het wel fijn om dat op mijn naam te hebben. Het was voor mij de laatste individuele wedstrijd voor het EK. Het is leuk om voor eigen club mijn laatste wedstrijd te lopen voor het kampioenschap.”

4x100m

Ze mocht op haar thuismeeting voor het eerst de nationale truitjes van de 4x100m showen met haar collega-spurtsters. “Over de 4x100m heb ik een goed gevoel. We zijn allemaal in vorm of in vorm aan het geraken. We kijken echt uit naar het EK. Het begint te korten nu, maar we zijn er klaar voor. In Luxemburg dinsdag liepen we een goeie wedstrijd. We doken er met 43.83 voor het eerst onder de 44 seconden. Er zat daar zeker nog wat speling op de wissels. We hebben nu nog een tweedaagse trainingsstage gepland met heel het team in Leuven. Als we daar nog wat aan de wissels kunnen werken komt het helemaal goed. Met onze tijd staan we nu elfde in Europa”, weet Mehuys. “De top acht is dan niet meer ver weg. Volgens mij mogen we op een finaleplaats mikken.”